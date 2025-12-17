好き&行ってみたい「東京都のイルミネーション」ランキング！ 2位「明治安田ヴィレッジ丸の内 2025 Christmas Tree」、1位は？
クリスマスや年末を控え、家族や友人、大切な人と特別な時間を過ごしたいと考えるホリデーシーズンとなりました。夜空を彩る壮大な光の芸術は、思い出をさらに輝かせ、心に残る一夜を演出してくれるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「イルミネーションに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「東京都のイルミネーション」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「丸の内エリアならではの上品で華やかな雰囲気が魅力的と感じ、選びました。高さのある迫力あるツリーに加えて、周辺の街並み全体がイルミネーションと調和し、落ち着いた大人のクリスマスを楽しめる点です」（30代女性／東京都）、「聞いたことがあって、行ってみたいと思ったためです」（20代回答しない／和歌山県）、「ツリーが綺麗で行きたいから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
回答者からは「丸の内イルミネーションは毎年見に行きます。買い物をして食事をしながらフラッとイルミネーションを見て。通り全体がキラキラしていて大好きです」（20代女性／千葉県）、「街全体が上品に光る“丸の内シャンパンゴールド”が本当にきれいで、THE・東京の冬って感じが好きポイントです！」（20代男性／福井県）、「街全体が上品に光って歩くだけで気分が上がるから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「イルミネーションに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「東京都のイルミネーション」ランキングの結果をご紹介します。
2位：明治安田ヴィレッジ丸の内 2025 Christmas Tree（明治安田ヴィレッジ丸の内 2025 クリスマスツリー）／29票千代田区で開催中の「明治安田ヴィレッジ丸の内 2025 Christmas Tree」が2位にランクインしました。2025年のテーマは「クラシック＆イノベーティブ」で、設置された二次元コードを読み込むことで、ツリーの周囲にクリスマスの装飾が浮かび上がるAR演出を楽しむことができます。オフィスビル群の洗練された雰囲気と相まって、都会的でモダンなクリスマスイルミネーションを楽しめるスポットです。
回答者からは「丸の内エリアならではの上品で華やかな雰囲気が魅力的と感じ、選びました。高さのある迫力あるツリーに加えて、周辺の街並み全体がイルミネーションと調和し、落ち着いた大人のクリスマスを楽しめる点です」（30代女性／東京都）、「聞いたことがあって、行ってみたいと思ったためです」（20代回答しない／和歌山県）、「ツリーが綺麗で行きたいから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
1位：丸の内イルミネーション 2025／72票堂々の1位に輝いたのは、「丸の内イルミネーション 2025」でした。東京駅周辺から丸の内仲通りを中心に、約1.2kmにわたる街路樹がシャンパンゴールドのLEDの電球で彩られます。このイルミネーションは、街全体が一体となったような上品で落ち着いた光の空間を創出しており、訪れる人々に非日常的な体験を提供。歴史的建造物とモダンなオフィスビルが共存する丸の内の景観に調和した、大人の雰囲気が漂う人気のスポットです。
回答者からは「丸の内イルミネーションは毎年見に行きます。買い物をして食事をしながらフラッとイルミネーションを見て。通り全体がキラキラしていて大好きです」（20代女性／千葉県）、「街全体が上品に光る“丸の内シャンパンゴールド”が本当にきれいで、THE・東京の冬って感じが好きポイントです！」（20代男性／福井県）、「街全体が上品に光って歩くだけで気分が上がるから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)