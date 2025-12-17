県議会の野党系会派は12月17日、花角知事に対する不信任決議案の提出を見送る方針を決めました。花角知事は県議会で「信任」される見通しで、その後、経済産業省を訪れ、柏崎刈羽原発の再稼働について「地元同意」の手続きを行う見込みです。



花角知事は柏崎刈羽原発の再稼働について容認する姿勢を表明しています。



12月県議会では再稼働に関連する補正予算案を提出したうえで自身の進退をかけて「信任・不信任」の判断を議会に仰いでいます。





こうした中、12月17日、会合を開いたのは原発の再稼働に反対する野党系の会派「リベラル新潟」です。不信任決議案の提出を検討してきましたが、予算案には反対する一方、不信任決議案は提出しないことを決めました。〈リベラル新潟 小泉勝幹事長〉「（不信任決議案を）出して否決したらそのまま信任だと言われるわけですから、どっちも同じなので、そこは相手の挑発に乗る必要もない。我々は我々のやり方で我々の言葉で県民の思いを伝えながら反対していく」また、これまで花角知事に対して「県民に直接信を問うべき」と主張してきた県議会第2会派の「未来にいがた」も不信任決議案を見送る方針です。〈未来にいがた 大渕健代表〉「知事は直接選挙で県民から選ばれているわけですから直接県民に問うのが筋である。不信任議決を出すことが前提となっているような話ですけども、そういうことではそもそもないことは一貫して我々は議会で主張してきている」一方、自民党は予算案に賛成しつつ、知事を信任する趣旨の付帯決議案を提出することを決めています。決議案は県議会閉会日の22日に提出され、議会は自民党が過半数を占めることから、可決される見通しです。その後、花角知事が経済産業省を訪れ、再稼働を容認する考えを大臣に伝えるものとみられ年内にも再稼働をめぐる「地元同意」の手続きが完了する見込みです