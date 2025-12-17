金利1.05％のauじぶん銀行「円定期預金」に50万円を1年間預けたら、利息はいくらもらえる？
Q. 金利1.05％の、auじぶん銀行「円定期預金」に50万円を1年間預けたら、利息はいくら？「金利1.05％の、auじぶん銀行『円定期預金』冬のキャンペーンが気になっています。50万円を1年間預けた場合、利息はいくらになるでしょうか？」（匿名希望）
A. 年1.05％なら税引前5250円、20.315％の税金を差し引いた後の受取額は約4184円です定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、auじぶん銀行「円定期預金」のキャンペーン（1年・金利1.05％）は魅力的な内容です。メガバンクの1年もの定期預金の金利が0.275％であることを考えると、かなり高水準の金利といえるでしょう（いずれも、2025年12月1日時点）。
一方、メガバンクの定期預金（年0.275％）の場合は、税引前で1375円、税引後ではおよそ1097円ですので、3倍以上の差が生じることになります。
au・UQ mobileユーザー限定の特典もauじぶん銀行は、KDDIと三菱UFJ銀行が共同出資して設立された、KDDIグループのインターネット銀行です。ネット銀行としての高い利便性に加え、KDDIグループとの連携による金利優遇が強みです。
特に、優遇金利キャンペーンが頻繁に開催されるのが魅力で、現在実施中の「冬の1年もの特別金利キャンペーン」（2025年12月1日〜2026年2月28日）では、円定期預金1年ものの通常金利0.40％（税引前）に、年0.65％（税引前）が上乗せされ、合計で年1.05％の金利が適用されています。
さらに、このキャンペーン期間中は、au・UQ mobileユーザー限定の特典も用意されており、合計で年1.25％相当の優遇金利となります。
こちらの特典は、（上記の）特別金利1.05％と合わせて、預入金額に対して年0.20％（税引後0.15％）で1年間（365日間）運用した際の利息相当額が現金でプレゼントされます。
定期預金は、預金保険制度により1000万円までの元本とその利息が保証されており、着実に資産を運用できる商品です。ただし、途中で解約すると適用金利が大幅に下がってしまうので、当面使う予定のないお金を預け入れるようにしましょう。
(文:All About 編集部)