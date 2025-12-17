俳優の小西詠斗さんは12月16日、自身のXを更新。女装した姿を披露しました。（サムネイル画像出典：小西詠斗さん公式Xより）

写真拡大

俳優の小西詠斗さんは12月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。女装した姿を披露し、反響を呼んでいます。

【写真】イケメン俳優・小西詠斗の“ギャルい”女装姿

「女子より女子になるのやめてぇ！www」

小西さんは「ドラマ『スクープのたまご』で女装をしました」とつづり、2枚の写真を投稿。「ギャルい。！！！」とあるように、金髪のウィッグやメイクから“ギャル”っぽさを感じます。女性に見間違えてしまうほどのクオリティーです。

ファンからは「めっちゃ女子ー！」「女よりかわいくて立場がありません」「女子より女子になるのやめてぇ！www」「ちょーギャルくて可愛い笑」「すごい美人さん」「考えた人天才すぎる」などの声が寄せられました。

ドラマ『スクープのたまご』に出演中

ドラマ『スクープのたまご』（TBS系）に出演中の小西さん。最終号となる第12話は23日に放送予定です。予告動画はTBSの公式YouTubeチャンネルに公開されているので、気になった人は視聴してみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)