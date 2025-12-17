「女よりかわいくて立場がありません」イケメン俳優、“ギャルい”女装姿に反響！ 「すごい美人さん」
俳優の小西詠斗さんは12月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。女装した姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】イケメン俳優・小西詠斗の“ギャルい”女装姿
ファンからは「めっちゃ女子ー！」「女よりかわいくて立場がありません」「女子より女子になるのやめてぇ！www」「ちょーギャルくて可愛い笑」「すごい美人さん」「考えた人天才すぎる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「女子より女子になるのやめてぇ！www」小西さんは「ドラマ『スクープのたまご』で女装をしました」とつづり、2枚の写真を投稿。「ギャルい。！！！」とあるように、金髪のウィッグやメイクから“ギャル”っぽさを感じます。女性に見間違えてしまうほどのクオリティーです。
ドラマ『スクープのたまご』に出演中ドラマ『スクープのたまご』（TBS系）に出演中の小西さん。最終号となる第12話は23日に放送予定です。予告動画はTBSの公式YouTubeチャンネルに公開されているので、気になった人は視聴してみてくださいね。
