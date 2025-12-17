「バッグチャーム・ヴィヴィエンヌ デニム」（税込 12万4300円）

　「ルイ・ヴィトン」は、メゾンの魅力溢れるマスコット“ヴィヴィエンヌ”がデザインされた新作アイテムを発売した。

■バッグや鍵が華やかに！

　今回発売されたのは、ヴィヴィエンヌをトレンド感とコンテンポラリーなスタイルで表現した、新作ウィメンズバッグチャームとキーホルダー。

　マスコットへのオマージュを捧げる「バッグチャーム・ミニ ヴィヴィエンヌ」は、上質なレザーと光沢感のあるゴールドカラーのメタルで丁寧に仕上げられたヴィヴィエンヌに、LVイニシャルのエンブレムを組み合わせた、ジュエリーを想わせる華やかなアイテムとなっている。

　また、モノグラムがメゾンならではの個性的なシグネチャーを際立たせる「バッグチャーム・ヴィヴィエンヌ デニム」と、カラフルなミンクファーを使った「キーホルダー・ヴィヴィエンヌ ファー」も展開され、手持ちのバッグや鍵に遊び心を添えることができる。