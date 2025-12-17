「ルイ・ヴィトン」新作チャーム＆キーホルダー発売！ 遊び心を添える“ヴィヴィエンヌ”をデザイン
「ルイ・ヴィトン」は、メゾンの魅力溢れるマスコット“ヴィヴィエンヌ”がデザインされた新作アイテムを発売した。
【写真】カラフルなミンクファーもかわいい！ 新作チャーム＆キーホルダー一覧
■バッグや鍵が華やかに！
今回発売されたのは、ヴィヴィエンヌをトレンド感とコンテンポラリーなスタイルで表現した、新作ウィメンズバッグチャームとキーホルダー。
マスコットへのオマージュを捧げる「バッグチャーム・ミニ ヴィヴィエンヌ」は、上質なレザーと光沢感のあるゴールドカラーのメタルで丁寧に仕上げられたヴィヴィエンヌに、LVイニシャルのエンブレムを組み合わせた、ジュエリーを想わせる華やかなアイテムとなっている。
また、モノグラムがメゾンならではの個性的なシグネチャーを際立たせる「バッグチャーム・ヴィヴィエンヌ デニム」と、カラフルなミンクファーを使った「キーホルダー・ヴィヴィエンヌ ファー」も展開され、手持ちのバッグや鍵に遊び心を添えることができる。
