¡¡¡ÖEXILE¡×¤ÎTAKAHIRO(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬¹µ¼¼¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼ÀµÁõ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½é¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖEXILE TAKAHIRO DINNER SHOW "INVITATION"¡×¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¹µ¼¼¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¹µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤Î¤¾¤¯T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓ¤òà¶å°ìÊ¬¤±á¤Ë¤·¤¿»Ñ¤È¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤òà¤ª¤í¤¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ÇÌ¤ÃÎ¤ÊÉôÊ¬¤Ë¡¢Â¿¾¯ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ÈÍ¥¤·¤µ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤È»þ´Ö¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ¹¤ÎÂ³¤¤ò¡Ä¿´¤Î¶ù¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÉð°æºé(31)¤¬¤¤¤¤¤Í¡ª¤òÉÕ¤±È¿±þ¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥¦¥£¥Ã¥°¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤¤¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë²¦»ÒÍÍ¡×¡Ö91¤ï¤±¤âTAKAHIRO¤µ¤ó¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¤¨¤Ã¶å°ìÊ¬¤±WoW¡×¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¡Ö¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡TAKAHIRO¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÀïÎÏ³°ÁÜºº´±¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÉð°æºé¤È17Ç¯¤Ë·ëº§¡£18Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢22Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï»°½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£