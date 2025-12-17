西武の西川愛也外野手（26）が17日、西武鉄道が開催したイベント「『52席の至福』×埼玉西武ライオンズ〜ありがとう2025〜」に参加し、全席レストラン車両の列車内で約2時間、ファンとの鉄道旅を楽しんだ。

3年連続3回目の参加となった今回は、おととしの188名、昨年の658名を大きく上回る1001名と応募が殺到した。約10倍近い倍率のなかから抽選で選ばれた104名とともにサイン会や写真撮影会、プレゼント抽選会などで交流すると「雰囲気が温かくて『温』という感じ。ファンの皆さんの笑顔を見て、僕も元気をもらいました」と集ったファンに感謝した。また「大阪から来てくれた少年もいましたし、遠いところからわざわざ来てくれた方もいて。そうした方々が、僕を見ただけでめっちゃ笑顔になってくれたり、喜びの言葉を言ってくれたので『少しでも（この時間によって）元気になってくれたのなら良かった』と思いました」と話した。

そうしたファンから直接期待の言葉をかけられ、来季への意気込みはさらに向上したという。今季は自己最高の124試合出場134安打10本塁打38打点25盗塁、打率2割6分4厘と活躍し、初のゴールデングラブ賞にも輝いた。プロ9年目となる2026年シーズンは「最多安打」とともに「全試合フルイニング出場」を最大目標とすることを既に契約更改後の会見などで明言しているが、疲労や怪我を心配するファンなどから「全試合フルイニングは（目指さなくて）いいよ」的なコメントを寄せられることが少なくないと明かす。その上で「でも、僕は全部出たいので。全試合フルイニング出場に、僕はこだわりたいです！」と力強く誓った。（上岡真里江）