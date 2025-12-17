¡Ö²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡Ä¡×à¥Õ¡¼¥Æ¥ó¤ÎÆÒ¤µ¤óá¤ÎËåÌò¤«¤é6Ç¯¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿14ºÐÌîß·¤·¤ª¤êà¥á¥¬¥Í½÷»Òá»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿´·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Çò¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç
¡¡»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÌîß·¤·¤ª¤ê(14)¤¬¡¢¥á¥¬¥Í½÷»Ò»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¡Ønicola¡Ù£±¡¦2·î¹çÊ»¹æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Âç¤¤á¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Çò¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÉþ¤â¥á¥¬¥Í¤â²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¿´·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2019Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¾¯Ç¯ÆÒ¼¡Ïº¡×¤Ç¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Î¥Õ¡¼¥Æ¥ó¤ÎÆÒ¤µ¤ó¤ÎËå¡¦¼Ö¤µ¤¯¤é¤ò±é¤¸¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿Ìîß·¡£22Ç¯¤Ë¤ÏÆóµÜÏÂÌé¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(TBS)¤ÇÅìÆ²¿´½ÕÌò¤ò±é¤¸¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£º£Ç¯10·î¤Ë¥Æ¥£¡¼¥ó»ï¡Ö¥Ë¥³¥é¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ÎÂè29²ó ¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2025¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡