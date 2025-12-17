前橋市の男性職員とのホテル密会問題で辞職した小川晶前市長（４２）が１７日、記者会見を開き、来月投開票の市長選に出直し立候補することを表明しました。

小川さんは「政治家である以上、人生をかけてふたたび市長選にチャレンジすることを決意した」と述べました。

会見の中で小川さんは、立候補を決めたのは１６日の夜だとして、「やり残した公約を実現することが責任だと思っている。子育てや農業、まちづくりなどの政策を実現したい」と訴えました。

そのうえで、市民からの厳しい声とともに応援の声も多くあったとして「前回選挙と同じように、、無所属での出直し選挙を戦いたい」と述べました。

小川さんは２０１１年から県議を務め、去年２月の前橋市長選で初当選し、初の女性市長となりました。

しかしことし９月、既婚の男性職員と複数回ラブホテルで密会したことが発覚。１０回以上会ったと認める一方、男女関係を否定しました。

その後、市議会の７会派から不信任決議案の提出方針を受け、先月下旬、辞職しました。

前橋市長選には、いずれも新人で、弁護士の丸山彬さん（３９）と、元市議の店橋世津子さん（６４）が立候補を表明しています。

出馬を検討していた県議の宮崎岳志さん（５５）は立候補を見送りました。前橋市長選は来月５日告示、１２日投開票です。