間もなくクリスマス。

物価高騰でクリスマスケーキの値段にも影響が出ている中、県内のクリスマスケーキ事情を調査しました。

■クリスマスケーキについて、街の人に聞くと高いという感想が多くきかれました。

【４０代女性】

「今年は初めてネットで頼んだ。４０００円ぐらいですかね。ケーキ屋さんよりネットの方が安かったから」

【２０代男性】

「ケーキは買いますね。ケーキ屋さんでクリスマスっぽい装飾があるケーキを。ケーキはもともと高いものだと思って買っているので多少値段が変わろうとも、年に１回か２回しか買わないので、それなら出してもいいかなと思います」

【５０代母と３０代の子】

「高くなっていると思います。パンフレットとか見ても、去年よりもはるかに高い。できたら４０００円前後でと思っております」

【２０代と３０代の夫婦】

「小さくてかわいいクリスマスケーキ予約しました。あまり値段を見るタイプではないので、値段は分からないです。クリスマスが特別な日なので、価格は気にせず買いたいです。」

１１月上旬からクリスマスケーキの予約を始めた広島市内の洋菓子店では、物価高の影響で砂糖や生クリームなど、もろもろ値上げがあり、やむを得ず販売価格も値上げしたと話しています。

帝国データバンクによると、小麦粉や生クリームなどクリスマスケーキの原材料価格が高騰し、ケーキには欠かせないイチゴも猛暑の影響で、生育が不安定になり値上がりしているということです。