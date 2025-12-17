17日午前、種子島宇宙センターで予定されていた、H3ロケット8号機の打ち上げが直前で中止されました。発射場の設備に異常が確認されたということです。



H3ロケット8号機は、17日午前11時11分に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でした。



しかし・・・。。



「19,18、じゅう…」



打ち上げの17秒ほど前でカウントダウンが停止。



「いま緊急停止が発令されました。現在状況を確認中です」





打ち上げを見ようと集まった人たちは――。「中止？そっか～。残念、悲しい」（宮崎からの見物客）「失敗するよりはいい。次に期待したい」JAXAは、午後会見を開き、発射台の下の噴射煙が抜ける道を高温から守るため冷却水を注水する設備で異常が確認されたと説明しました。（有田誠プロジェクトマネージャ）「詳細は調査中だが、水がきちんと出ていないことが検知されたのでこのまま打ち上げに臨むことが出来ないと自動的に判断して緊急停止がかかった」ロケットの機体や搭載された準天頂衛星「みちびき5号機」に損傷はなく、JAXAでは、17日中に機体を、組み立て棟に戻したうえで原因の調査を進めるということです。（有田誠プロジェクトマネージャ）「こういったことがないよう事前の点検を行い健全性を確認し打ち上げに臨んでいるが、今回、残念ながら打ち上げの当日にしかも最終的なカウントダウンの中で起きたということについては、私どもも重く受け止めなければならない」H3ロケット8号機は、当初今月7日に打ち上げを予定していましたが、機器に不具合が見つかり17日に延期されていました。JAXAは出来るだけ早く打ち上げ再開に漕ぎつけたいとしていますが、 時期の見通しは立っていません。