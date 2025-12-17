ビックカメラ、池袋西口に新コンセプトの「IT tower TOKYO店」 2026年3月オープン
ビックカメラが、東京・池袋に開業する新しい商業ビル「IT tower TOKYO」に新店舗「ビックカメラIT tower TOKYO店」（仮称）をオープンすると発表した。開店日は2026年3月14日。
池袋西口の旧池袋マルイ跡地にできる「IT tower TOKYO」。ビックカメラは2〜4階に出店する
IT tower TOKYOは、池袋西口の旧池袋マルイ跡地に建設されたオフィス兼商業ビルで、地上27階、地下4階で構成する新たな池袋のランドマーク。池袋駅地下から直結でアクセスできる好立地が特徴。
ビックカメラIT tower TOKYO店は「ライフスタイルと家電の発信拠点」をコンセプトに、IT tower TOKYOの2〜4階の3フロアに出店する。専門性の高い販売員がライフスタイルを提案するなど、これまでのビックカメラとは違う新しい形の店舗を目指すとしている。
