今井翼、ヘアカットした“イメチェン”姿に「めっちゃかっこいい」「チェッカーズ風やね!!」「シュッとしてる」と反響続々
俳優の今井翼（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。「#散髪今井」とヘアカットした“イメチェン”姿を披露した。
【写真】「チェッカーズ風やね!!」「シュッとしてる」ヘアカットの“イメチェン”姿を披露した今井翼
今井は「髪切って さっぱり」と報告し、1枚の自撮りショットをアップ。これまで伸びていた襟足がなくなり、左右に分けていた前髪も短くカットされている。
この新ヘアに、ファンからは「とっても素敵」「めっちゃ短くなりましたね」「スッキリ」「シュッとしてる」「チェッカーズ風やね!!」「長いのも良かったけど 短いのめっちゃ似合ってて めっちゃかっこいいよ」「カッコよすぎて叫んじゃいましたよ！」など、さまざまな反響が寄せられている。
