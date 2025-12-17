今井翼 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の今井翼（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。「#散髪今井」とヘアカットした“イメチェン”姿を披露した。

　今井は「髪切って さっぱり」と報告し、1枚の自撮りショットをアップ。これまで伸びていた襟足がなくなり、左右に分けていた前髪も短くカットされている。

　この新ヘアに、ファンからは「とっても素敵」「めっちゃ短くなりましたね」「スッキリ」「シュッとしてる」「チェッカーズ風やね!!」「長いのも良かったけど 短いのめっちゃ似合ってて めっちゃかっこいいよ」「カッコよすぎて叫んじゃいましたよ！」など、さまざまな反響が寄せられている。