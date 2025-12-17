プロゲーマー・ゲームプレゼンターの高橋名人が自身のブログを更新し、目の手術を受けたことを明かしました。



高橋名人は「今日は眼の手術でした」と題したブログで「さて、以前にも書いてましたが、今日は眼の手術に行って来ました。」と、報告。



続けて「病名は、白内障と硝子体出血です。」と、説明しました。



そして「手術前は、とある人の経験で『麻酔を入れてからメスが入ってくるのが分かる』と言われちょっと怖かったんですが、実際には、まぶしくてそんな事は分かりませんでした。」と、記しました。





高橋名人は「手術時間は白内障だけだと20分ほどだったのかな？」「全部で1時間も掛からなかった感じですね。」と、投稿。続けて「硝子体出血は右目なので、今回はついでに白内障の手術もしましたが、右目が安定したら左目の白内障の手術も行う事になるかと思います。」と、明かしました。そして「ただ、白内障の進行はまだ軽い状態なのでそんなに急ぐ事は無いとの事ですが、いつかはしなければいけないと思うので、来年の免許証更新の後にでもやりたいとは思ってます。」と、記しました。

高橋名人は「とりあえず、眼帯が取れるのは明日。そして抜糸は1週間後の予定です。」「そんな感じです（ｗ」「ご心配をお掛けして申し訳ありません。では、今日も一日楽しみましょう！」と、ファンに向けて呼びかけています。



１２月３日のブログで、高橋名人は「朝から眼科へ行って来ました。」「先日にも書きましたが、転倒した時に右目を殴打してしまい。眼球内に出血をしてしまったからです。」と、記していました。



また、今年１月には、心筋梗塞のためのバイパス手術を受けたことを明かしていました。





高橋名人は、1959年生まれ。1982年にゲームソフトメーカー「ハドソン」に入社し、1985年にゲームのコントローラーのボタンを1秒間に16回押す「16連射」で注目を集め「高橋名人」の称号を確立。以降ゲームを中心に多方面で活躍しました。現在も新旧の別なくさまざまなゲームと関わり、その楽しさを伝道しています。



