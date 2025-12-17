女優・宮内ひとみ（３３）が１７日、ＳＮＳに新規投稿。「普段の私」をバージョンアップさせてくれる小物についてつづった。

宮内は２３年９月、一般男性との結婚を発表。２４年１１月で１７年間所属した事務所を退所し、独立。「桜庭ななみ」の芸名から「宮内ひとみ」に改名し、個人事務所を設立し、自ら社長となった。インスタでは、オフの姿も投稿しており、地下鉄の駅で撮影した写真には「道ですれ違ったら腰抜ける」などのコメントが寄せられる反響となっている。

今回は「＃ｐｒ」の言葉も添えて、スイスの高級時計ブランド「ＨＵＢＬＯＴ」（ウブロ）の腕時計を着用した写真をアップ。「ＨＵＢＬＯＴの時計を付けさせてもらいました。存在感がありながらダイヤのフレームで華やかさもでるので、普段モノトーンの洋服が好きな私をバージョンアップしてくれるような、、、ディテールひとつひとつに丁寧な作り込みを感じるＨＵＢＬＯＴの時計はずっと見ちゃいますね」などと投稿した。

黒に近い濃いグレーのニットというシンプルなスタイルだけに、美しさが際立つ写真となっている。