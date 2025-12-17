不倫してしまった女性は、刺激的だった日々から一転、地獄に落ちて自分のしたことを後悔してしまうようです。きっかけは些細なことだったのに、一度関係を持ってしまうと抜け出せないのが不倫の恐ろしい部分。修羅場になると、最悪な展開になるようで……？ 今回は、修羅場を経験した女性が二度と不倫はしないと誓った話をご紹介いたします。

修羅場

「夫が単身赴任になって、寂しさをまぎらわせるためにマッチングアプリに登録しました。そこで出会った年下の大学生と連絡をとるようになり、男女の関係に。彼と過ごす時間は刺激的で楽しくて、このまま夫と離婚してこの人と一緒になれたら、と年甲斐もなく思ってしまいました。しかしそんな日々は長くは続かず、夫に不倫がバレてしまったんです。しかも、彼を家に連れ込んでいるときにはち合わせになるという、最悪な展開に……。

夫は私の不倫をずいぶん前から疑っていたみたいで、単身赴任先からなんの連絡もなしに帰ってきたんです。不倫現場を見た夫は『ふざけるな！』『こんな若い男と不倫なんて……恥ずかしくないのか？』『現実を見ろよ』とキレられました。その言葉にムカついた私は『あなたとは離婚するから！』と伝えると、夫は『お前には慰謝料を請求するからな』『学生であろうと関係ない』と、今度は彼に矛先を向けたんです。すると彼はキレながら『てか、なんなんだよお前！』『お前のせいで俺が今こんなことになってんの』『お前が俺の代わりに慰謝料払え』『わかってんのかよ』と私を罵りました。私は夫にも彼にも責められて、泣き崩れるしかありませんでしたね……。

夫は冷静さを取り戻し、近所迷惑になるからと言って、近所のファミレスで3人で話し合うことに。私は彼とは別れることになり、夫とはひとまず離婚はしないことになりました。夫は彼に慰謝料を請求したけど学生の立場で支払えるはずもなく、彼のご両親が払ってくれたようです。こんな修羅場は二度と経験したくないですね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 不倫がバレた瞬間、刺激的で幸せな日々は即終了。知りたくもなかった相手の本性を知って、最悪な終わりを迎えてしまうようです。誰も幸せにならない不倫は、二度としないでほしいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。