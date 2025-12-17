「産後働くってマジ大変じゃない？」3カ月でドラマ復帰した夏菜、体の大ダメージ語る

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

12月16日（火）に放送された同番組に、ゲストとして夏菜が出演した。

産後3カ月でドラマ復帰した夏菜が経験した、体の不調とは…？

【映像】「言葉が出てこない」など産後復帰あるある

今回は「2歳3歳ママの叫び」と題し、イヤイヤ期真っ只中の子をもつ苦労を見ていった。

子育ての大変さを吐き出したあと、夏菜は「産後働くってマジ大変じゃない？」と仕事復帰の苦労について語り始める。

産後3カ月でドラマの現場に復帰したという夏菜。そのときは「アドレナリンが出て、気を張っていて、“やんなきゃ！”“やってやるぜ！”みたいな気持ちが強かった」そうで、「どうにかできちゃった」と振り返った。

しかし、ドラマが終わると張り詰めていた気が抜けてしまったのか「終わってすぐに、だるいのと倦怠感」と早期復帰で体に大ダメージが出たことを明かす。

「さすがにそこからはだいぶペース考えてやるようになりましたね」と体を優先するようになったという。

夏菜と同じ年齢の子どもをもつ横澤は「私は半年くらい休んだ」と語りつつ、「半年でもボロボロだったな」と十分に回復できていたわけではないと明かす。

横澤が「言葉も出てこないし」と振り返ると、夏菜も「そう！言葉出てこないですよね。いまだに出てこない」と産後はさまざまな不調が現れるとうなずく。横澤が「顔もずっとむくんでる感じがして、全然戻らなかった」と続けると、夏菜も「わかるわかる」と同意していた。