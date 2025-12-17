º´Æ£Î¶²æ¤¬ACEes¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤±¥¥Ã¥º¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ÝÂê¶Ê¤òÇúÍÙ¤ê¡ª¡Ö¥«¥ª¥¹¤Ê¤Î¤ËÂÂ·¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÁª¶Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾Ð¤¤¤³¤é¤¨¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¢£¡Ö¤Ó¤Ã¤°¥Ð¥ÖÎ¶²æwithºÇ¶¯¥·¥Ã¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー¥º¡×
¡ÚÆ°²è¡Ûº´Æ£Î¶²æ¤¬ACEes¤ò½¾¤¨¤Æ¥¥Ã¥º¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¶ÊÇúÍÙ¤ê¡ª¤Û¤«①～②
¥¸¥å¥Ë¥¢¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢ACEes¤Î¥À¥ó¥¹¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ACEes¤Ï¡¢¤¢¤£¤êDX¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¥Ã¥º¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²ÝÂê¶Ê¡Ö¥Ð¥Ö¤ë¥Ð¥Ö¥ë¡×¤Î²»¸»¤Ë¤Î¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¡£
¡Ö¤Ó¤Ã¤°¥Ð¥ÖÎ¶²æwithºÇ¶¯¥·¥Ã¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー¥º¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢Ãæ¿´¤Ëº´Æ£Î¶²æ¤¬Î©¤Á¡¢³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤ò¤Ê¤¾¤ê¡Ö¤ª¤®¤ãー¡ª¡×¤È¹Ã¹â¤¤À¼¤ò¾å¤²¡¢Æ¬¤«¤é¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤»¤º·ã¤·¤¯ÍÙ¤ê¤À¤¹¡£
º´Æ£¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤ÏACEes¡£¤¢¤Þ¤ê¤Îº´Æ£¤Î·ã¤·¤µ¤Ë¾Ð¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿¿´é¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÐí¤¤¬¤Á¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¤Ê¤ª¡¢ACEes¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓSNS¤ÇÏÃÂê¤Î¶Ê¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£