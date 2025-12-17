鹿児島が誇る黒豚の魅力を広く知ってもらおうと県内の農業高校の生徒たちが自分たちが育てた黒豚を販売しました。



鹿児島市のセンテラス天文館で開かれた「黒豚フェア」。鹿屋農業高校や伊佐農林高校など県内の5つの農業高校が黒豚の魅力やおいしさを伝えようと企画したものです。会場では生徒たちが学校で育てた黒豚の精肉や豚みそなどが販売されました。



(客)

「黒豚が濃厚でおいしい。肉質もクリーミー。去年から来ている。いつも食べて元気を頂いている」





(客)「高校生たちが愛情込めて作ったからと思って。(Q年末に？)いいですね。(Qどうやって？)しゃぶしゃぶに」生徒たちは、黒豚のバラ肉の焼肉をふるまって、そのおいしさを伝えていました。(客)「(Qおいしい？)おいしかった。ごちそうさまでした」(客)「おいしい。甘くて」(伊佐農林高校3年生)「年々黒豚を飼育する農家も減ってきているのでこれを機に黒豚に興味をもってもらえれば」(鹿屋農業高校3年生)「お客さんの笑顔を見るととても楽しい気分になる」生徒たちにとって黒豚の魅力を消費者に直接伝えるよい機会となったようです。