北朝鮮による拉致問題に関する政府主催の「作文コンクール」が行われ、県内の高校生が最優秀賞に輝きました。「楽しい青春を希求する若者のひとりとして声をあげ続けたい」。拉致問題の啓発活動を通して高校生が感じたこととは――。



（川内高校2年・羽島奈穂さん）

「生まれる前のこと、忘れてはいけないこと。しかし多くの若者は、知らない、分からない、怖いという理由で拉致問題に触れようとしない」





国は毎年、北朝鮮による拉致問題をテーマに中高生を対象にした作文コンクールを開いています。13日、東京で開かれた拉致問題について考える政府主催のシンポジウムで表彰式が行われました。高校生部門で最優秀賞に輝いたのは、川内高校2年の羽島 奈穂さんです。羽島さんは、中学校3年生の時から拉致問題に興味を持ち、拉致被害者・市川修一さんの兄・健一さんと共に署名活動などに参加。同年代の仲間とともに「鹿児島ブルーリボンかえるの会」を立ち上げ、8月、中高生を対象にした拉致問題の勉強会を企画しました。作文のタイトルは「救出のため、未来の私達のため」。「拉致問題を風化させないために学校や家庭でも語り続けるべきだ」と訴えました。（川内高校2年・羽島奈穂さん）「全拉致被害者救出のため、二度と拉致事件を起こさせないために「風化させない」という言葉があるのだ。私は拉致被害者家族の皆様にこう伝えたい。「一緒に頑張りましょう」と。これからも「楽しい青春」を希求する日本の若者の一人として声をあげ続けたい」このほか、甲南高校2年の福留 豪希さんは優秀賞、中学生部門では、鹿児島市の星峯中学校3年櫻井 心葉さんが特別賞を受賞しました。