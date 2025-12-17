12月23日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 「更年期」
◆テーマ【更年期】
閉経に伴い、発汗や動悸など様々な症状が現れる「更年期」。
更年期障害など女性特有の健康課題による経済損失は
年間約3.4兆円と推計されている他、
「男性の更年期」も語られることが増えてきた昨今…
今回は「更年期」について、DEEPに語らいます。
▼生放送中に急な動悸が…光浦靖子が更年期の症状で困ったこと
▼冷え性なのに…更年期のホットフラッシュでスロット中に汗が止まらない椿鬼奴
▼これって更年期の症状？41歳の市井紗耶香が感じる体の不調
▼“老化”と“更年期症状”の違い
▼“女性は調子の良し悪しに揺らぎのある生き物”と捉えれば…
▼吉村崇も向き合い続ける 男性にもある更年期
家族や友達にも話してこなかったかもしれないＤＥＥＰなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子
ゲスト
吉村崇 /
市井紗耶香、高尾美穂(産婦人科医)、椿鬼奴、光浦靖子 ※50音順