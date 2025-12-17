「更年期」

◆テーマ【更年期】

閉経に伴い、発汗や動悸など様々な症状が現れる「更年期」。

更年期障害など女性特有の健康課題による経済損失は

年間約3.4兆円と推計されている他、

「男性の更年期」も語られることが増えてきた昨今…

今回は「更年期」について、DEEPに語らいます。

▼生放送中に急な動悸が…光浦靖子が更年期の症状で困ったこと

▼冷え性なのに…更年期のホットフラッシュでスロット中に汗が止まらない椿鬼奴

▼これって更年期の症状？41歳の市井紗耶香が感じる体の不調

▼“老化”と“更年期症状”の違い

▼“女性は調子の良し悪しに揺らぎのある生き物”と捉えれば…

▼吉村崇も向き合い続ける 男性にもある更年期

家族や友達にも話してこなかったかもしれないＤＥＥＰなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子

ゲスト

吉村崇 /

市井紗耶香、高尾美穂(産婦人科医)、椿鬼奴、光浦靖子 ※50音順