女性特有の悩みを軽減するための食べ合わせを提案するブランド商品が山口市のスーパーでグランドオープンを迎えました。



山口市のアルク葵店でグランドオープンしたのは食のセルフケアブランド＝「awaseru」。



リテールパートナーズなどが女性特有の悩みを軽減する商品開発のために去年設立した会社のブランドで悩みに合わせた調味料や飲み物などの商品があり他の食材との食べ合わせも提案しています。





（自然ぐすり森田敦子会長）「ごぼうとかかぶとか粉末だしには根菜が合います」これまですでに販売されていた不眠や免疫低下向けの商品に加え今回のグランドオープンで冷えやむくみ、ホルモンバランスの乱れなどに対応する商品16種類が販売されています。食べ合わせに最適な季節の野菜なども一緒に陳列されています。（自然ぐすり森田敦子会長）「特別なものを体に取り入れるのではなくスーパーマーケットの中からどうしたら不調を取り除けるかひとりひとりに大切なテーマ。awaseruを通してメッセージが全国で届くといい」awaseruは県内を中心に25店舗のアルクで販売されています。