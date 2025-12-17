女性が働きやすい職場環境の整備を定めた「女性活躍推進条例案」が17日、東京都議会で都民ファーストの会、自民党、立憲民主党・ミライ会議・生活者ネットワーク・無所属の会、公明党、日本共産党、国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。

この条例では、女性が個性や能力を発揮しながら働くことができる職場環境にするため、事業者は、都が策定する指針をふまえて取り組むことが必要だと定められています。

具体的には、事業者の責務として女性特有の健康課題への配慮を定めていることから、都が策定する指針に「男性管理職などを対象とした生理痛体験会」などが盛り込まれる予定です。

都は、事業者における取り組み状況の調査を行うとともに、政策目標とその進捗状況を公表する予定で、これにより条例の実効性を高めたい考えです。また、罰則はありません。

一方、この条例案に、参政党、自由を守る会、無所属やちよの会が反対の立場を示しました。このうち、参政党は、条例で定められている「性別による無意識の思い込みの解消に向けて社会全体で取り組むことが必要」の規定に対し、「行政が都民に内面の告白や強制を求める構造になっている」「思想・表現の自由に対する影響は看過できない」として再審議を求めていました。

都はホームページで「無意識の思い込みに影響され、気付かずに他者に不利益を与える言動を行うことがないよう、気付いてもらうために情報提供をするもの」「一定の考え方を強制するものではなく、個人の内心に踏み込むものではありません」と説明しています。

この条例は来年7月から施行されます。