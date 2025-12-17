《夫は毎日、外との喧嘩にあけくれてる。もう離婚して下さい》

12月8日に緊急手術を受けたことを明かしていた作家でタレントの室井佑月氏が、自身のXで、夫の立憲民主党・米山隆一衆院議員に三行半を突きつけ、その後も、米山議員への不満を投稿しまくって話題となっている。

「室井さんは、12月6日の夜中に背中と腹部に激痛を感じたことから、病院を受診し、一度は尿管結石だったとXで報告。8日に大きな病院に回された結果、緊急手術となり、11日には『ちょっと死にかけたんよ。あとでじっくり聞いて。』と投稿していました。

8日に緊急手術となったことを伝える室井さんの投稿は、同日、米山氏が『手術はうまくいき、麻酔からも覚めています。また落ち着いたら、ご報告させていただきます。』などとリポストしていましたが、11日に、室井さんが『この人すごいよね。手術はうまくいっても、妻は抗生剤が種類変えてもなぜか効きにくく、熱も出たりで、なのに夫は毎日、外との喧嘩にあけくれてる。もう離婚して下さい』と反論のリポスト。これを発端に、米山氏に対する不満を室井さんが次々とポストする展開となっています」（スポーツ紙記者）

米山氏といえば、日頃からXで一般ユーザーとバトルを繰り広げることが日常茶飯事で、自分と考えが合わない人は『左様なら』と即座にブロックすることで知られている。室井氏は、こうした米山氏のやり方にも不満を蓄積させていたようだ。

「12月14日に、左水腎症、左腎盂腎炎、左膿腎症と診断されたことを報告した室井さんは、懲りずに一般ユーザーとのバトルに明け暮れる米山氏のやり方に、不満を爆発させ、『私はあなたの妻になり、「気持ち悪い」とか「パパ活」とかよく言われますよ。』などと投稿しました。

15日には、立憲民主党の前代表・泉健太氏が、室井さんの投稿に『米山さん、私も今回は佑月さんの言うことに従ってほしい。米山さんの高い政策能力と熱意を、誰かと言い合うことに使うのは本当にもったいない。応援している人も理解者ももうたくさんいる。だから左様ならはもうやめて、社会を変える人と歩む投稿に時間を使おう』と仲裁に入りましたが、米山氏は、翌16日、泉氏のポストに対して『（SNSでの情報発信に）私は矜持を持って取り組んでいます』などと主張。

すると、これに室井さんが反発。『あなたの味方をしていると、毎日小石をぶつけられ痛いんです。あなたは本当の味方をうるさく感じ排除していく』と、米山氏のやり方を非難。さらに、『そうそう、また事務所の若い子が辞めるみたいですね。正義感が強い良い子でした』と、裏話まで暴露しました。また同日の別のポストでは、『私が夫婦の話をここでするのは、現状、これしかやり方がないからです』として、夫婦間のコミュニケーションがうまくいっていない様子を明かしました」（同前）

こうした室井氏のポストに対して、X上では、《いや、家で話すりゃいいでしょそれとも会えないし他で連絡つけられない状況なんですか？》といった意見があがっている一方で、

《もう離婚でいいのでは。十分頑張りましたよ》

《今まで室井さんのこと好きじゃなかったけど、今回は応援します。通常の日常から外れた時に人間の本性が表れる。つまりは米山氏はそういう人だってことです。》

など、圧倒的に室井氏への共感の声が多く寄せられている状況だ。

「室井さんは、17日の投稿で、自宅の玄関に『具つきのオムツ30枚』を並べられたり、殺害予告もあったことを明かすなど、自身にも危害が及んでいることを告白しています。

社会正義のデマを正すための行為なら称賛できるが、『長引くつまらないバトルに明け暮れては、余計な一言から揚げ足を取られ、良い発信や行いも薄まってしまう』と米山氏を懸念。さらに、『まわりの人たちのことも考えられるリーダーになって欲しかった。なにかするために枠組みを作るのが上手くても、そこに割り振りされるのは人間で、みんな心があるんです。気づいて欲しい』とも語っています。

夫婦間のことなので、現在、2人がどういう状態にあるのかはわかりませんが、室井さんが明かしたように、コミュニケーション手段が『現状、これしかやり方がない』という状態なら、かなりこじれてしまっているようですね」

室井氏が本当の「左様なら」を告げる日はあるのだろうかーー。