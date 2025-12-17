『タミ様のお告げ』来春終了報道…リニューアル重ねても不調、中居トラブルの影に隠れた企画力不足

東野幸治とヒロミによるバラエティ番組『タミ様のお告げ』（TBS系）が来春で終了すると『スポーツニッポン』が報じた。2025年4月にスタートして以来、わずか1年での終了となる。

番組は紆余曲折の歴史をたどってきた。

「『タミ様のお告げ』は東野さん、ヒロミさんに加え中居正広さんが参加した『THE MC3』として2024年10月にスタート。しかし、同年12月に中居さんの女性問題が明るみになって休止状態となり、2025年1月、中居さんの降板が正式に発表されます。

同年3月に東野さんとヒロミさんを続投させる形で『タミ様のお告げ』にリニューアルしてスタートしました」（スポーツ紙記者）

タイトルは変わったものの、番組のコンセプトである “日本一余計なお世話バラエティ” は踏襲された。

「番組では視聴者に街頭アンケートを取って、その結果をもとにトークを展開します。ゲストに対するイメージを尋ねる場面もありました。アンケート企画はありきたりなもので、やはり出演者のトークに頼り切っていた面は否めません」（放送作家）

X上でも厳しい声が並ぶ。

《この番組も1年で終了か。まぁ面白さも何もないから当然でしょ》

《毎週コロコロと企画変わってたから怪しいなとは思っていたけれども》

『タミ様のお告げ』の終了要因は視聴率の伸び悩みとされるが、番組は何度も “テコ入れ” を繰り返してきた。

「番組では視聴率の底上げのため、グルメネタやロケネタなども盛り込んでいきました。ある意味で仕方のないことですが、余計な要素が加わるぶん、番組の “味” がなくなってしまいました。

東野さんもヒロミさんもベテランで、MCとしての力は十分にあります。ネット上では2人のかけ合いをもっと観たいといった声も聞かれました」（同）

芸人を起用した番組でいえば、同局の『ジョンソン』もわずか1年で終了した。

「『ジョンソン』はかまいたち、見取り図、ニューヨーク、モグライダーの勢いのある若手芸人がそろい、期待が寄せられていましたが1年で終了しています。次に始まったのが『THE MC3』でした。TBSのバラエティ番組はこうしたMCや出演者ありきの番組が多い印象を受けますね。

やはり本質的な企画力の問題であって、もう少し番組内容を詰めるべきようにも思えます」（同）

『タミ様のお告げ』の終了の原因は、決して “中居の不在” だけが原因ではないというわけだ。