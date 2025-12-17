Á°°ËÅì»ÔÄ¹¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¤¬à¼èºàµñÈÝáÊóÆ»¤ËÈ¿ÏÀ¡Ö¡Øº£Æü¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤¬£±£·Æü¡¢£î£ï£ô£å¤ò¹¹¿·¡£ÍîÁª¸å¤Ë¼èºà¤òÃÇ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤ÇÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÍîÁª¡£ÊóÆ»¿Ø¤ÏÁªµó»öÌ³½ê¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½êÉÕ¶á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÉôÊóÆ»¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¡Öº£Æü¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎºøÁî¡Á¡Øº£Æü¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿¿Áê¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç£î£ï£ô£å¤ò¹¹¿·¡£Åê³«É¼Æü¤Î¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁªµó¸å¡¢¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹Í½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÃÏ¸µµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤«¤éµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Îµ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¡Ø°ËÅì¤Îµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¡Ü¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Îµ¼Ô¤À¤±¤Ç¹Ô¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Åö½é¤ÎÏÃ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Øº£Æü¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢»ä¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£î£ï£ô£å¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÍÊ¸î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁê¼ê¤ò¹Ê¤ë¸¢Íø¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¶ì¸À¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£