WBO世界フライ級タイトルマッチ

ボクシングのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING.4」が17日、東京・両国国技館で行われた。WBO世界フライ級タイトルマッチでは王者アンソニー・オラスクアガ（米国、帝拳）に同級4位・桑原拓（大橋）が挑戦。試合開始のゴング直前、オラスクアガがマウスピースを忘れていることが判明。試合開始が数分遅れる、珍しい光景が生まれた。試合はオラスクアガが4回TKO勝ちを収めた。

桑原の同門・世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥も会場に駆けつけたこの一戦。試合開始のゴング直前、オラスクアガがマウスピースを装着していないことが判明。客席からは「ドンマイ！ドンマイ！」という声も飛び、しばらく時間ができたが無事にマウスピースを装着して試合が始まった。

まさかの出来事に、X上の日本ファンも「まさかマウスピースを控室に忘れるとは！」「あんまり聞いたことない」「マウスピース忘れて開始遅れるの初めて見た」「おっちょこちょい過ぎやろ」などと驚いていた。

試合は序盤から激しい打ち合いとなったが、4回にオラスクアガがコーナーに追い詰めてからの猛ラッシュ。レフェリーが試合を止め、TKO勝利となった。

当初、オラスクアガの挑戦者は飯村樹輝弥（角海老宝石）が予定されていたが、怪我により対戦を辞退。桑原にチャンスが巡ってきた。ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）に判定負けした昨年5月以来、2度目の世界挑戦。今年3月の再起戦ではハムソン・ラマンダウ（インドネシア）に5回KO勝ちを収めたが、5月のスパーリング中にアキレス腱を部分断裂するアクシデントに見舞われ、6月15日に予定していた試合は中止となっていた。オラスクアガ相手に打ち合ったが、無念の敗北となった。

オラスクアガは2023年4月、寺地拳四朗（BMB）を相手に世界初挑戦。9回TKO負けながら激闘で絶対王者を追い詰め、評価を上げた。昨年7月に2度目の世界挑戦でWBO世界フライ級王座獲得。今年9月に米ラスベガスのフォンテインブルーで同級1位ファン・カルロス・カマチョ（プエルトリコ）に2回TKO勝ちと圧倒。桑原を下し、4度目の防衛となった。



（THE ANSWER編集部）