40・50代の差し色に“ボルドー”！【グローバルワーク】大人の垢抜け♡「サマ見えトップス」

いつも黒やグレーを選びがち……というミドル世代がマンネリを打破するなら、地味すぎず派手すぎないボルドーに注目してみて。落ち着いた雰囲気のカラーで、大人コーデの上品な差し色としてもぴったりです。女性らしさをまとえそうなボルドーのトップスを、今回は【グローバルワーク】から紹介します。一点投入で着こなしが一気に垢抜けるかも。

上品見えが狙えるボルドー × コーデュロイのシャツ

【グローバルワーク】「イージーケアコーデュロイシャツ」\3,991（税込・セール価格）

深みのあるボルドーとコーデュロイ素材が、上品に冬ムードを演出するシャツ。きちんと感がありながら、オーバーサイズで体型カバーも狙える優れもの。ボトムスにはIラインスカートを合わせて、メリハリをつけるのが垢抜けのポイント。羽織としても使いやすく、冬コーデで活躍の予感。

オンにもオフにも◎ 華やかなペプラムカーデ

【グローバルワーク】「モヘヤタッチペプラムカーディガン」\3,492（税込・セール価格）

今シーズン注目を集めているペプラムディテールを採用したカーディガン。裾がさりげなく広がるシルエットにパール調ボタンも相まって、コーデが華やぎそう。甘さ控えめのボルドーとあたたかみのあるモヘヤ風の素材が、冬ムードを盛り上げます。すっきりとしたVネックでタートルネックトップスなどとも合わせやすく、レイヤードも楽しめそう。

