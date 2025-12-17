（参議院補正予算案可決）

「投票総数244、賛成169反対75、よって両案は可決されました」



高市政権、初となる補正予算が16日、参議院で可決･成立しました。





（高市首相）

「こんにちは～どうも～お世話になりました。ありがとうございました」



（各党あいさつ回りでのやりとり）



補正予算案に賛成した各党にあいさつ回りをした高市首相。



今年度の補正予算の一般会計の総額は18兆3000億円。





物価高対策として、子ども1人あたり2万円の給付や、「おこめ券」など、自治体が柔軟に使える重点支援地方交付金、1月から3月までの電気・ガス料金の支援などが盛り込まれています。その一方で…「議員定数削減」の議論はというと。（高市首相）「来年には成案を得ることができるように、力を合わせていきたい」議論のスタートラインに立つこともできず、今国会での法案成立を断念しました。思えば2か月前…。（高市首相）「このたび、自民党と日本維新の会の間で1割を目標に衆議院の議員定数を削減するため、令和7年臨時国会において議員立法案を 提出して成立目指す。これが合意である」（日本維新の会 吉村 代表）「政治改革の一丁目一番地である 議員定数の削減約束していたことを実行することが必要」維新が連立の「絶対条件」とした「議員定数削減」。“身を切る改革”としても議論の行方が注目されていましたが…。野党に加えて自民党内にも慎重論が根強く、審議入りというスタート地点にも立てない事態となりました。こうした状況に維新の吉村代表は。（日本維新の会 吉村 代表）「スピード感なさすぎて残念に思います。審議すらされてないです。茶番劇です。結論を出さないんでしょ、どっちも。そんな国会まっぴらごめんです」怒りをあらわにしました。維新の幹部も…。（日本維新の会 幹部の発言）『高市総理を誕生させた貸しを作っただけになってしまう』一方、自民幹部からは…。（自民党 幹部の発言）『維新が野党の時と同じように自民党にやれとだけ求めるのはおかしい』維新の対応に不満の声が…。今週、維新は衆議院の政治改革特別委員会で企業･団体献金を巡る法案を採決すべきとの緊急の動議を提出。（日本維新の会 遠藤 国対委員長）「早く採決して企業・団体献金は 終わらすと。その後に定数削減 の議論をしてくださいと」与党側は、採決を急いだ上で、定数削減法案の審議に入りたい狙いでしたが、これには野党側が強く反発。（立憲民主党 笠 国対委員長）「動議については猛抗議をさせていただきました。そして、このこと（動議）を撤回すべしと」そして16日、午後6時から行われた高市首相と維新の吉村代表とのトップ会談。ここでも「議員定数削減」などについて議論したとみられます。会談後取材に応じた高市首相と吉村代表は。（高市首相）「定数削減について、まずは衆議院選挙制度に関する協議会のもとで、国勢調査の結果を踏まえつつ、自民、維新が協力をして、確実に成案を得ることを目指す ことで合意をいたしました」（日本維新の会 吉村代表）「衆議院の定数1割削減の法案を提出して、そして成立を目指す ということを連立合意の重要項目として掲げました。そして合意をいたしました。しかしながら、12月5日に提出したにもかかわらず、審議すらされずに、国会が終わってしまうということは非常に残念に思います」高市首相は「法案を提出できたのは大きな一歩」と成果を強調した一方で…。（高市首相）「とても残念だったのは、法律案ですね。つるしをおろしていただいてない、きょうの時点で、今の状態のまま来ているということで、ここはちょっと私、政府側の立場で国会の運びについては申し上げられませんけれども、 できるだけ、来年には成案を得ることができるように、力を合わせていきたい」2026年の通常国会での法案成立を目指すことを明らかに。議論が持ち越しとなったことに維新の吉村代表は。（日本維新の会 吉村代表）「時期が過ぎましたが、ただ、これはどうしようも出来ないと思います。やはり審議されない以上、成立しようもないですから。なので僕は、 本当に野党の皆さんにしっかり 審議してもらいたい」発足から約2か月、不安定さも露呈する形となった自民・維新の連立政権。静岡県内の選挙区にも影響が及ぶ「議員定数削減」は、本当に実現するのでしょうか？（スタジオ）（徳増 ないる キャスター）きょうのコメンテーターは、政治ジャーナリストで元日本テレビ官邸キャップの青山和弘さんです。よろしくお願いします。それでは「議員定数削減」を巡る動きを 改めて振り返ります。高山さん。（高山 基彦 キャスター）はい。この定数削減について、維新は連立の絶対条件とし、また改革のセンターピンだと表現をしているんです。2か月前に自民党との合意書で1割を目標に衆院議員の削減をするために、臨時国会に法案を提出し、成立を目指すと記されていました。その後、維新側が独自に作成した案では、衆院議員…現行の465から50議席の削減などが盛り込まれています。ただ、これについて野党からの反発、また、自民党内からも慎重論がありまして、新たに自民･維新案として修正されました。その中身を見ていきます。まず、衆院議員45以上の議席削減。また。1年以内に結論が出なければ、小選挙区25、そして比例代表20議席の削減。これを12月5日に法案を提出しているということになります。ただ、この小選挙区25削減ですけれども、静岡の議席の削減は静岡県内の選挙区でも1減という試算が出ています。しかし、今国会では審議にすら入ることができなくて、きのうの党首会談で来年の通常国会に先送りすることが確認されました。ここで青山さんに聞きたい疑問が2つあるのですれけど、まず1つ目なんですが…定数削減を巡って早く実現させたい維新側、そして、党内で慎重論も出ている自民党、党首間で温度差があるんですけれども、連立的に維持できるものなんでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）連立の合意を結ぶ時に、まず、この定数削減というのを持ち出したのは維新側なんですね。なので、これが実現できないからといって自民党側が連立解消を申し出ることはないんです。維新がこれをどう受け止めるかなんですよね。ただ、維新にとってみても、なぜ定数削減が出てきたかというと、もともと企業団体献金をどうするかというのは国会で議論されていたんですが、これでは自民党と、全面廃止を求める維新は連立合意ができないので、それの一種の“目くらまし”というか…視点をそらすために、この定数削減を“身を切る改革”だとして出してきた経緯があるんですね。…ということで、結局、自民党にも「何でそれがやらなきゃいけないのか」って、ちょっとトーンダウンしたところがありますし、野党側も、それを見透かしているわけです。先に企業団体献金を審議するのが「当たり前だろう」というところで、結局、今回も審議に入らなかったんですが、それにも一定の理屈がある中で、今回こういうことになったわけですね。そんな中で、嫌なら吉村さんが連立離脱を宣言すればいいんですけれども、結局、最初の合意で目指すとした段階から、すでに、「これはできないかもしれない」というのは織り込み済みだったんですね。というのは、やはり維新にとって本当の“センターピン”は、来年の通常国会で審議するとしている「副首都構想」にあるわけです。「大阪都構想」前提とした「副首都構想」。ここに本丸があるわけですから、ここで離脱したら何のための連立だったか分からないということで、今回このようになっている。ただ、来年の「副首都構想」で揉めた場合は…私は離脱の可能性は出てくると思っています。（津川 祥吾 アンカー）青山さん…そこは、この定数削減の法案について「提出したところでこんな形になるのかな…」というのは、割と最初から言われていたところではありますが、でも、そうは言っても維新は決して「これはポーズではなくて本気なんだ」ということを随分強く言っていました。維新は本気だったんですかね？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）いや、「本気だ」と言わないと、いわゆる“身を切る改革”の姿勢を示すものですから、「本気じゃありませんっ」て最初から言ったら、何のためにやっているのか分からないですね。ただ、「本気だ」と言い続けて、結果的にこうなることは実は織り込み済みだった…なので「茶番劇だ」って…吉村代表が野党を批判していましたが、その茶番劇を演じた一人は、実は維新もそうだったということは、私は言えると思います。（高山 基彦 キャスター）そして、野党などからですね…反対の声も多いのが、議員定数の削減なんですけれども、青山さん、ずばり、本当に実現するんでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）これはですね、先ほどから言っているような、企業団体献金の話を先に…委員会、同じ委員会でやっていますから順番が必要なんですね。企業団体献金を先に審議して議論して結論を出さなきゃいけないという構造は、来年になろうが何しようが変わらないわけです。そういう状況の中では、この臨時国会は維新との連立合意ができてすぐだったので、まだ勢いがあったのですが、来年になると、その勢いも失われる可能性もある中で、私は、なかなか実現は不透明だと言わざるを得ないと思います。（津川 祥吾 アンカー）背景となる政局についての解説、非常に分かりやすかったんですが、一方で、純粋な政策としてですね、その…議員定数の削減の…目的が、実は、いまいちよく分からないところがあるんですが…、例えば「税金の歳出を削減するんだ」という「“身を切る改革”なんだ」ということだとすると、「議員定数を減らすよりも議員の歳費を減らす方が早いんじゃないか」という議論がありますよね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうですね。（津川 祥吾 アンカー）これは、憲法上、歳費を払わなきゃいけないという決まりはありますが、いくらにするかというのは、これは法律で決まっているので、削減することは全然可能なんですね。こういった議論には…なんでなっていかないんですかね？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）これはですね、要は今、津川さんがおっしゃったように、歳費を削減するためじゃないからなんですよ。だいたい1割削減して20億円ぐらい削減できるっていうんですれけど…今、予算が…今回も20兆とか言われている中で、そんなに大きい規模にならないわけです。結局、政治家が身を切る、自分たちが痛みを味わうという…いわゆる姿勢を示すものなんですね。だから分かりにくいんです。本当に国民のためなのか、日本の民主主義の土台となる議会は…どういう定数で、どういうあり方をすべきなのか…というところから議論が始まってないから…やはり、なかなか理解が得られない…ということなんだろうと思います。