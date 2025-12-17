【RIZIN】渋谷の飲食店50店舗とコラボ 朝倉未来の限定グッズ配布、店内ポスター装飾など実施
グルメサイト「ぐるなび」は、大みそかの『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）の開催を記念し、渋谷エリアの飲食店50店舗で25日から12月31日までの期間限定で、RIZINとU-NEXTの共同プロモーション「U-NEXT presents RIZINグルメジャック in 渋谷」を開催する。
【画像】「RIZINグルメジャック in 渋谷」朝倉未来オリジナルカード
このコラボは、RIZINの10周年を締めくくるビッグイベントを、多くの人々が集まる渋谷から盛り上げることを目的に実施。対象店舗では店内ポスター掲出による空間演出のほか、来店客に限定の「RIZINコラボカード」と「オリジナルコースター」をプレゼントする。
「RIZINコラボカード」の表面には、先日のRIZINアワードでMVPに選出され、本大会でフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフとタイトルマッチに挑む朝倉未来のビジュアルを採用。「オリジナルコースター」にはRIZINロゴや対戦カードがデザインされる。
店内ポスターは出場選手全員や、朝倉未来の対戦カードをデザイン。さらに、店内に設置されたプロジェクターで今大会のPR動画も投影される。実施50店舗は「ぐるなび」内の特設サイトにて公開中。
