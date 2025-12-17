¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¹â¸«´ÙÍî¡¢·¬¸¶ÇÔ¤ì¤ë¡¡¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¡¢Äé¤Ï¥É¥Í¥¢Àï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¤Ï17Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé2ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ï¡¢À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡Ë²¦¼Ô¤Î¹â¸«µü²ð¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ¡¹½¡ÊWBO¡Ë²¦¼Ô¤Î¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤Ë1¡½2¤ÎÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤ÏÎ¾ÃÄÂÎ¤ÎÅý°ì²¦¼Ô¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡WBO¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÇÆ±µé4°Ì¤Î·¬¸¶Âó¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬²¦¼Ô¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë4²ó2Ê¬37ÉÃ¡¢TKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¤Ï4ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¡£
¡¡WBA¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÃÄÂÎÆâ²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ï¡¢Àµµ¬²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤È¡¢À¤³¦5³¬µéÀ©ÇÆ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä»ÃÄê²¦¼Ô¤Ç¡¢43ºÐ¤Î¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£