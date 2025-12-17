オンライン教材を扱う会社などが、「ネット出席」についての実態把握や各教育委員会などへの周知などを求め、文部科学省に要望書を提出しました。

「ネット出席」とは、不登校期間中にオンライン教材を使って学習を行い、要件を満たせば学校長の判断で出席扱いにできる制度です。

文部科学省によりますと、昨年度の不登校の児童や生徒は小中学校で約35万人いますが、ネット出席の利用者はわずか1万3261人だということです。

オンライン教材を扱う「すららネット」が先月発表した「ネット出席」に関する調査では、不登校となっている小中学生で回答した人のうち、約6割が「ネット出席」について知らないことが明らかになっていて、学校側から「説明がなかった」とした人が約9割にのぼりました。

また、「ネット出席」について学校に申請した人のうち約1割については、前例がないことや、学校に出席扱いの制度がないことなどを理由に断られたといいます。

こうした状況を受け、「すららねっと」などは17日、文部科学省に「ネット出席」に関する説明状況や認定状況についての実態把握調査や、各教育委員会への周知徹底、ガイドラインなどの提示を要望しました。

要望書提出後の会見で今回の要望の理由について、不登校の児童生徒の学びは「ネット出席」以外にもフリースクールや学習支援センターでの学習、校内フリースクールでの学習など様々な制度があるものの、それぞれの児童や生徒にどれが適しているのか見極めるガイドラインが存在しておらず、教師たちが苦慮している部分もみられるためだとしています。