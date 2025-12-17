WEST. 神山智洋「すごい、ツルツル」角質ケアが叶う洗顔料に感心！

WEST. の神山智洋さんが、グループのYouTubeチャンネルに『WEST.【爆買い】美容男子神山がアットコスメを貸し切って買いまくり！』の動画を投稿。様々なコスメを購入する様子を公開し、試した使用感なども語ってくれました！

【関連記事】千賀健永「泡立ちも良くて」毛穴ケアに使用した酵素系洗顔料

■洗顔アイテム

動画内に登場したのはこちら！

ドクターケイ/ABC-Gピールウォッシュ 税込4,400円（公式サイトより）

角質のケアが叶う、泡ポンプタイプの洗顔料！

こちらを店員さんに紹介された神山さんは「これちょっとありがたいですね、もう泡で出てきてくれるっていうのが」と興味津々でコメント。

続けて、実際に手で試してみた神山さんは「きめ細かっ！すっごい泡が細かい」「泡がやわらかい」と泡の質感に感心した様子。

そして使用感についても「肌にストレスかかってる感も全くない」「すごい、ツルツルやで」と角質ケアの効果を実感したようで「いただきます！」と購入の意思を見せていました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながらお買い物の様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。