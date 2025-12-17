涙やけの改善に大成功したフレンチブルドッグさんの姿が話題を呼んでいます。

投稿は記事執筆時点で108万8000回再生を突破し、「すごく幸せそう」「試す価値あり」「諦めない気持ちって素晴らしい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『ひどい涙やけで売れ残った犬』を飼った結果→治してあげようと奮闘し…まさかの『2年後の光景』】

売れ残ったフレンチブルドッグ

Instagramアカウント「boh_buhi」の投稿主さんは、フレンチブルドッグの『坊』ちゃんとの日常を紹介しています。今回は、坊ちゃんとの出会いのエピソードについて投稿しました。実は、坊ちゃんはペットショップで売れ残っていたわんこなのだそうです。

その原因は、子犬にしては酷すぎる「涙やけ」だと考えられたといいます。坊ちゃんの目の下は、真っ黒になるほど涙やけがすごかったのだとか。何度足を運んでみてもひとりぼっちで売れ残っている坊ちゃんを、家族として迎え入れることにしました。

飼い主さんの奮闘に感動…！！

投稿主さんは、涙やけの改善には「腸内改善」が必須だと考えました。そこで、毎日のご飯にひとさじのヨーグルトをかけるようにしたそうです。すると、坊ちゃんの涙やけはみるみる消えていったのだといいます。

もちろん、ここに行きつくまでには、さまざまな試行錯誤を繰り返しました。専用の液を塗ってみたり、手作りご飯にしてみたり…。涙やけにいいとされるものは、かたっぱしから試したそう。

約2年間も、坊ちゃんの涙やけに向き合ったという投稿主さん。坊ちゃんがいきいきと健やかな姿になったのは、その努力が伝わったからかもしれませんね！

この投稿には、「ヨーグルトと飼い主さんの愛でしょ」「表情がイキイキしてて、幸せなのがわかります」「愛情いっぱいの家族に出会えて幸せですね」など、多くのコメントが寄せられています。

なお、投稿主さんは、「結果には個体差があること」「ヨーグルトの与えすぎはお腹の不調を招くこともある」といった点についても説明されています。

マイペースな坊ちゃん

投稿主さんの愛でキラキラの可愛いわんこに変貌した坊ちゃんですが、実はとってもマイペースな性格なのだそう。「おて」はできるものの、とっても嫌そうな表情をするのだといいます。

別の投稿では、渋々前足を出す坊ちゃんの姿も話題となっています。ちょっぴり気まぐれなところも、坊ちゃんの魅力のひとつなのでしょうね。

Instagramアカウント「boh_buhi」には、他にも坊ちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「boh_buhi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。