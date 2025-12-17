昭和から平成にかけて多くの人でにぎわった新潟市古町地区。当時のマッチ箱や包装紙などを通して古町の歴史を振り返る企画が開かれています。



古びたマッチ箱……。ラベルに書かれているのは古町の菓子店や料亭の名前です。

新潟市古町地区の喫茶店「映像カフェ座タイム」で開かれている企画展「新潟マッチ＜街＞歩き」。



昭和の初めから中頃にかけて製造されたマッチ箱およそ100点が展示されています。

こちらのマッチ箱、銀行の名前が……。テレビなどが一般的に普及していなかった時代、店や会社の広告としてさまざまな業種がマッチ箱を活用していました。

一方、喫茶店にはデパートなどの包装紙も数多く展示されています。



ピンク色とかわいらしいイラストが目を引くのは、旧新潟三越の前身、「小林百貨店」の包装紙です。時代の変化を感じさせる懐かしい展示物。



こちらはかつて百貨店として古町に存在した「緑屋」の包装紙。





＜にいがた映像ギャラリー 長谷川 潔 代表＞

「古町が活性化するのが一番、ぜひ古町に足を運んでいろんなところを見ていただくためにこうした企画をやっています。新潟は古い町、一番その中心で発展してきた核が古町、いろんな再発見があると思う」



企画展は12月25日まで開かれていて、古町地区の6つの店舗でもマッチ箱などの展示が行われています。



また長谷川さんは、昔のマッチ箱や包装紙などを所有している人がいたら、にいがた映像ギャラリーまで連絡してほしいとしています。