グラビアアイドルでタレントの風吹ケイが12月15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「2026年、筋肉の大会出ます」と題した動画を公開し、来年の目標について語った。

【写真】SSAグラマラス部門に向けて、ハードなトレーニングに臨む風吹ケイ

もともとストイックなボディメイクに定評があった風吹。YouTube上ではファンを公言している肉体派芸人・青木マッチョとのコラボも度々話題になっており、今回の発表に納得したファンも多かっただろう。参加を予定している「大会」は、2026年5月17に開催の「SUMMER STYLE AWARD（SSA）」の湘南予選で、ボディビルのようなエクストリームな肉体美ではなく、健康的なスタイルを評価するグラマラス部門に挑戦するようだ。

ちなみに今回の挑戦は青木マッチョに感化されたのことではなく、SSAのグラマラス部門で2位に輝いたこともある、敬愛する先輩グラビアアイドル・高橋凛に勧められたことがきっかけだという。

まだ大会まで半年の期間があるが、現在も週1回のパーソナルトレーナーをつけたトレーニングと、週2～3回のフィットネスで身体を鍛えているという風吹。CHANCE GYM・染谷和伸氏による本格的なパーソナルトレーニングの様子も動画で公開されており、下半身を中心になかなか強度の高いメニューをこなしていることがわかる。食事や美容についても語っているので、気になる人はチェックしてみよう。

すでに努力を重ねて美しい身体を作り上げているように思える風吹だが、半年後にはどんな変化を遂げているのか。大会は一般の応援観覧も可能で、日程が近づいてきたら告知するとのこと、ファンは見守りたいところだ。コメント欄には「扱う重量が本気の重量やね」「ほんと綺麗だ～自分もジム行ってるのでモチベ上がります」「ヒップスラスト70kgすごい」など、多くの応援とリスペクトの声が集まっている。

（文＝向原康太）