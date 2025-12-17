今月８日、青森県東方沖を震源とした地震では青森県で震度６強を観測し、津波注意報が発表されたほか、初めて、北海道三陸沖後発地震注意情報が発表されました。

ＴＵＹをはじめＪＮＮでは、発災直後から現地に入り取材を進めてきました。そこから見えてきたのは備える意識の重要性です。

今月８日、青森県東方沖を震源とした地震により青森県八戸市では最大震度６強を観測しました。

ＴＵＹでは地震発生翌日の９日から現地に入り取材を進めました。

八戸市にある焼き肉店では瓶やジョッキ、食器の破片が散乱していました。

店の人「最初縦揺れがきて、横揺れたときに戸が開いて全部ばたっと一気に落ちて。ショックですね。前回の東日本の時よりも被害が大きかったので、どうしようかな」

また、店の外壁のレンガも崩れ落ちていました。

■港や鉄塔に亀裂...道路では液状化現象が

地震による被害は、建物だけにとどまりませんでした。

八戸港では数十メートルに渡り亀裂が走りました。こうした亀裂は複数確認されています。

道路では液状化現象が確認された場所もありました。

また、ＮＴＴの鉄塔に亀裂が見つかり倒壊するおそれがあるとして現在も４８世帯に避難指示が出されているほか、付近の道路でも通行規制が続いています。

青森県によりますと、今回の地震に関連し、３１人がけがをしました。

■見えてきた備えの重要性

現地で取材を進めると、見えてきたのは日ごろの備えの重要性です。

こちらの避難所では、地震の発生後一時間もたたないうちに、ストーブや毛布などの暖を確保した仮設テントを設置し、避難者の受け入れを始めました。

また、東日本の地震の時に津波が建物一階まで来たことを受け、避難者の受け入れは二階にしました。

八戸市の給食センターではレトルトのカレーを常備し、災害時に給食を提供できる環境が整えています。

教師「（非常用の給食を食べることで）少し緊張感が高まるというか、そういう意識が忘れかけた時なので、忘れてはいけないなと思いました。やっぱり当たり前の日常がすごくありがたいことなんだと感じてしまいます」

避難所を訪れていたこちらの夫婦は、普段から地震への備えを行っていました。

避難者「寝袋とかはいつも枕元に置いている。普段から持っていく懐中電灯や寝袋を枕元に置かないとダメだなと思いました」

■北海道三陸沖後発地震注意情報発表...今後に備える人の姿

今回の地震では初めて北海道三陸沖後発地震注意情報が発表されました。これは後発の大きな地震が発生する可能性が普段よりも相対的に高まっていることを知らせるものです。

最初の地震から１週間程度備えを再確認したり、すぐに避難ができるよう準備したりすることが求められます。

八戸市内では今後に備え、市内で被害の大きな場所を把握し周りの人にその情報を共有する姿や、近くにある別の避難所の場所や状況を確認する人の姿もみられました。

いつ来るのかわからない災害に備え、災害が起きた後もさらなる災害に備える。

いざという時に動くためにも防災の意識を高くもつことが身を守ることにつながります。