普段は島の中でしか販売されていない特産品が大集合しました。

“しまの魅力”をPRしようと県内の離島の特産品を集めた販売会が県庁で開かれています。

「対馬から特産品を持って来ました～！」

普段は島内でしか出回っていないという対馬の‟天然はちみつ”や…。

味噌汁の具材にも使われる新鮮な海藻、壱岐の‟かじめ”。

そして五島からは、五島うどんや昔から愛されるお菓子も。

県庁で開かれた販売会には「島自慢の特産品」172種類が並びました。

（客）

「おもちのお菓子を買いに来ました。なかなか(離島には)すぐ行けない分来てもらえて寄りやすい。見るだけで楽しい」

（客）

「(何を買った？)剣先イカ。炒めても炊いてもおいしくて柔らかいと聞いたので。珍しいもので県産品でおすすめ出来るのがあったら(人にも)差し上げたい」

物産品を通して離島の魅力をPRし、観光客の誘致につなげる取り組みです。

（五島振興局 地域づくり推進課 五島 達規 係長）

「県内離島の特色ある水産加工品やお菓子など、島でしか買えないものもそろえていますのでぜひ家族や友人とお越しください」

販売会は県庁で18日も開かれるということです。