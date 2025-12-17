¡ÚÆÃ½¸¡ÃÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡Û¹â»ß¤Þ¤ê¤Ä¤Å¤¯¡Ö¥³¥á²Á³Ê¡×º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡§¥·¥êー¥º¿·³ã2025③¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥·¥êー¥º´ë²è¡£3²óÌÜ¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿〝¥³¥á〟¤ò½ä¤ë·ãÆ°¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬°ÍÁ³5kg¡¦4000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹â»ß¤Þ¤ê¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë〝¥³¥á〟¡£
2025Ç¯¤Ï¥³¥á¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¡£
2·î¡¢»°¾ò»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤â¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î²Á³Ê¤¬5kg¡¦4000±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Þ¥ë¥»¥ó ÂÀÅÄ²íÍªÀìÌ³
¡Ö¼ç¿©¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¤¬¤«¤Ê¤êÇã¤¤¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê»à³èÌäÂê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡×
À¯ÉÜ¤ÏÊÝÍ¤¹¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ò¼Â»Ü¡¢¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤ò±ß³ê²½¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¤ÎÊü½Ð¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¢£¹¾Æ£ÂóÇÀ¿åÂç¿Ã(Åö»þ)
¡ÖÀµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÀµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¡£¡×
4·î²¼½Ü¡¢¸©Æâ¤Ç¤âÅÄ¿¢¤¨¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8·îÃæ¤Î¼ý³Ï¤¬²ÄÇ½¤Ê¶ËÁáÀ¸¤Î¡ØÍÕ·î¤ß¤Î¤ê¡Ù¤Ç¤¹¡£µû¾Â»Ô¤Î¥³¥áÇÀ²È¡¦´ØÎ´¤µ¤ó¡£¥³¥á¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼è°ú¶È¼Ô¤«¤é¤Ï²áµî¤ËÎã¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É°ú¤¹ç¤¤¤¬Áý¤¨¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Àì¶ÈÇÀ²È ´ØÎ´¤µ¤ó
¡Ö¸©³°¤Î¶È¼Ô¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¤ÃÍÃÊ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡Ø¤½¤ó¤Ê¹â¤¤ÃÍÃÊ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤À¤á¡Ù¤È²¼¤²¤µ¤»¤¿¡£¾Ð¤¤ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
JAÁ´ÇÀ¸©ËÜÉô¤Ï2025Ç¯»ºÊÆ¤Î²¾ÅÏ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ç¿©ÍÑÊÆ¤Î³ÆÌÃÊÁ¤Ç°ìÎ§3000±ß¤ÎÄÉ²ÃÊ§¤¤¤ò·è¤á¡¢°ìÈÌ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ï3Ëü±ß¤«¤é3Ëü3000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì±´Ö¤È¤Î½¸²Ù¶¥Áè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÂ¾¸©¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5·î¡¢¥³¥á¤ò¤á¤°¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¹¾Æ£ÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬¼¤á¡¢¸åÇ¤¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡Ø¥³¥áÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ù¤È¾Î¤·¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã(Åö»þ)
¡ÖÎ¨Ä¾¤ËËÍ¤Ï¤É¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯Äº¤±¤Þ¤¹¡£¡×
¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬»î¿©¤·¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯»º¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢£ÃÓÀîÂÙ²ðµ¼Ô
¡ÖPLANT5¤ÎÅ¹ÊÞÁ°¤Ç¤¹¡£È÷ÃßÊÆ¤òµá¤á¤Æ³«Å¹Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Îó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿·³ã»ÔÆâ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤â¡Ø¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡Ù¤¬5kg¡¦1814±ß¤ÇÈÎÇä¡¢³«Å¹¤«¤é1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ØÆþµÒ
¡Ö°Â¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£(Q.Ì£¤Ë¿´ÇÛ¤Ï¡©)ÊÌ¤ËŽ¥Ž¥Ž¥¤è¤¯¸¦¤²¤Ð¤¤¤¤¤È¤«¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡£¡×
7·î¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë²Ã¤¨±«¤¬¹ß¤é¤º¡¢¸©Æâ¤Î°ìÉô¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂ¤Ë¡Ä¡£
¥À¥à¤Î¿å¤¬ÉÔÂ¤·¡¢»ÔÌ±¤ËÀá¿å¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¾å±Û»Ô¡£±«¿å¤ËÍê¤ëÅ·¿åÅÄ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Í¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¸Ï¤ì¤ëÈï³²¤â¡£°ìÉô¤Ï²ÈÃÜ¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Þ¤ï¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡ー¥àÀ¶Î¤ ÊÝºä°ìÈ¬¼ÒÄ¹
¡Ö¥³¥á¤ò¤È¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢(²ÈÃÜÍÑ¤Î)¥ï¥é¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡×
½½ÆüÄ®»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¥ß¥¥µー¼Ö¤¬½ÐÆ°¡ª
¢£²Ö¿åÇÀ»º µÜÆâ¸°ì²ñÄ¹
¡Ö¸·¤·¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¡£±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡×
8·î¡¢¶ËÁáÀ¸¤ÎÉÊ¼ï¡ØÍÕ·î¤ß¤Î¤ê¡Ù¤Î°ð´¢¤ê¤¬Çðºê»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Æîµû¾Â»Ô¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¡£µû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î°ð´¢¤ê¤Ç¤¹¡£ÉÊ¼Á¡¦¼ýÎÌ¤È¤â¤Ë¾å¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¢£·¬¸¶ÇÀ»º ·¬¸¶¿¿¸ã¤µ¤ó
¡ÖÎáÏÂ5Ç¯»º¤Î·Ð¸³(ÎáÏÂ5Ç¯»ºŽ¥Ž¥Ž¥¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î°ìÅùÊÆÈæÎ¨¤¬²áµîºÇÄã)¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÈî¤ä¤·¤ò¾¯¤·Â¿¤á¤Ë¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¥¤¥Í¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¾æÉ×¤ÊÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ½ë¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥¤¥Íºî¤ê¤ò¿´³Ý¤±¤¿¡£¡×
2025Ç¯»º¤Î¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î1ÅùÊÆÈæÎ¨¤Ï10·î»þÅÀ¤Ç76.1%¤È¡¢µîÇ¯»º¤Î74.1%¤«¤é2¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Êæ¤¬½Ð¤ë¡Ø½ÐÊæ´ü¡ÙÁ°¤ËÄÉ²Ã¤ÎÈîÎÁ¤ä¿å´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ë1ÅùÊÆÈæÎ¨¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
