日置市で16日夜、住宅や倉庫など合わせて6棟が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。



火事があったのは日置市吹上町湯之浦の住宅です。16日午後8時ごろ、「風呂場から火。早く来て」とこの家に住む田中ユミ子さん（85）から警察に通報がありました。



火は約6時間後に消し止められましたが、田中さんの木造平屋建て住宅1棟と隣接する脇田光子さん（89）歳の木造平屋建て住宅など3棟、脇田さんの家に隣接する田中浩昭さん（56）の木造2階建ての離れの合わせて5棟が全焼。さらに田中 浩昭さんの木造平屋建て住宅の一部が焼けました。





出火当時、3つの住宅に合わせて4人がいましたが、いずれも火事に気づいて逃げ出しケガはありませんでした。警察と消防で火事の原因を調べています。一方、鹿児島市南栄でも火事がありました。消防によりますと17日午後1時半ごろ、「お茶の機械から火が出ている」と従業員から消防に通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、鹿児島製茶の工場にある直径約30センチ、長さ7メートルの配管の一部が焼けました。（近くの会社の人）「事務所で仕事をしていたらサイレンが近くで止まると思って出てきたら煙が立ち上っていて焦げ臭いにおいがした」消火活動をしていた30代の従業員が気分が悪いと訴え病院に運ばれましたが命に別条はないということです。