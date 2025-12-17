気象庁と国土交通省は2026年5月下旬から新たな防災気象情報を運用することを発表しました。「5段階の警戒レベル」で、分かりやすく伝えることになります。何がどう変わるのか？見ていきます。



これまでは情報量が多く、同じ警戒レベル5でも「発生情報」だったり「特別警報」だったりしました。また、同じ特別警報でも、土砂災害はレベル5なのに、高潮ではレベル4でこうしたバラつきがありました。





2026年5月下旬からは、こう変わります。5段階のレベルに整理されてカテゴリーも「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」、「高潮」と一新されます。レベル5は特別警報、レベル4は危険警報で統一されています。かなり見やすくなった印象です。実は、この防災気象情報には「住民がとるべき行動」が対応しています。レベル4相当は危険な場所から全員避難、レベル5相当は、命の危険、直ちに安全確保！となっています。私たちが取るべき行動が直感的にわかるようになったというのが、今回の改定の最大のポイントです。防災の専門家に聞きました。鹿児島大学の井村 隆介 准教授です。（鹿児島大学・井村准教授）「今まで注意報、警報、土砂災害警戒情報、特別警報。語尾だけとると注意報、警報、情報、警報となっていたそういった所が整理されたのは、今、ここで整理されたのはいいことだと思うんですけど」ただ、一方で注目したのがレベルと紐づけられている「住民が取るべき行動」です。（鹿児島大学・井村准教授）「とるべき行動は住民によって全部違うわけです。住んでいる所、その時たまたまいた所によって、とるべき行動は変わるはずなんです。自分で考えることを住民から奪ってしまう。住民もそれに頼り切ってしまうことが起こってしまう」8月の記録的な大雨では、未明に線状降水帯が発生し鹿児島地方気象台は霧島市に警戒レベル5にあたる大雨特別警報を発表しました。鹿児島地方気象台は、この8月の大雨の場合、新しい防災気象情報ではどのタイミングでどのレベル、どの情報を発表するか。現在、シミュレーションを行っているということです。避難の情報を発表するのは気象庁ではなく、市町村ですが今回、情報が整理されたことで、いつ避難を始めればいいのか…その判断はしやすくなったと思います。ただ、一方で地域によって災害の危険度は変わります。普段からハザードマップを確認すること。避難のルートを確認しておくことなどは、変わらず大切だと思います。