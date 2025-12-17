2025年12月18日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
気付かないうちに高慢な態度になっているかも。謙虚さを意識しよう。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
有力な人物と出会える暗示。忘年パーティーには必ず出席を。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
疑り深くなりがち。でも人の言動をチェックするのはNG。
9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
金運が好調。とはいえ、気が大きくなって大物買いをすると後悔するかも。
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
不調日ながらおしゃれが幸運を呼ぶカギに。冬らしい服装が◎。
7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
倹約上手になれる暗示。まずは手持ちのお金の把握から！
6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
1人で社会に立ち向かうのはNG。上手にやり過ごして。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
おしゃべりが幸運のカギ。集まりでは積極的に発言しよう！
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
集団行動が幸運のもと。特に終業後は大勢で楽しむこと。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
苦労すれば成長は確実。困難なことも投げ出さずに続けて。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
映画で気分転換を。コメディーなら憂さ晴らし効果は満点！
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
ツキに恵まれる日。ちょっとした冒険には大きな収穫がありそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)