臨時国会の閉会を受け、17日午後5時20分ごろから高市首相が記者会見を行いました。

■自身の“働きぶり”は…

午後5時20分、会見に臨んだ高市首相。

高市首相「内閣総理大臣に就任してから、これまで国民の皆さまが直面している物価高の対応を最優先に、果敢に働いてきた」

就任およそ2か月。まず自身の“働きぶり”について口にすると…

高市首相「補正予算の成立という形で国民の皆さまとの約束を果たすことができた。政権として一定の方向性を出すことができたと考えている。日本に今、必要なことは行き過ぎた緊縮財政により国力を衰退させることではなく、積極財政により国力を強くすること。高市内閣はまだ始動したばかり。必ずや日本列島を強く豊かに、そして日本を再び世界の高みに押し上げていく」

■野党の党首ら、高市首相を批判

17日午後に幕を閉じた高市政権初めての臨時国会。今年度の補正予算は16日に滑り込みで成立。野党の国民民主党、公明党などの賛成を取り付け、一定の“成果”をあげました。ただ“政治とカネ”の問題や定数削減法案についての審議は来年に持ち越されることに。

“課題”も残っています。与党、日本維新の会・吉村代表。定数削減をめぐっては自民党との間で立場の違いが浮き彫りとなりましたが…

日本維新の会 吉村洋文代表「自民党として45の定数削減案を出すのは大変なこと。この点については高市総裁のリーダーシップに感謝している」

来年を見据えた評価。一方、野党の党首らは高市首相を批判。

立憲民主党 野田佳彦代表「高市首相の個人芸に頼っている自民党という感じがある。逆に言うと独断専行で危ういなと。国会として厳しくチェックをしていく必要はあるのではないか」

公明党 斉藤鉄夫代表「自民・維新の新しい政権与党の進め方は少し強引。乱暴すぎたのではないか」

年越しが決まった課題についても苦言を呈しています。

国民民主党 玉木雄一郎代表「政治とカネの問題が政治に対する不信を招いた一番の元凶。企業・団体献金規制についての成案を得ることが急がれる。これは与野党を超えた責任。クリスマス、お正月返上でしっかりと審議を進めることを求めていきたい」

■日中関係については…

閉会後、初の会見に臨んだ高市首相。日中関係についても言及。

高市首相「中国との関係は、戦略的互恵関係を推進し、建設的かつ安定的な関係を構築していくという方針は一貫しております。存立危機事態に関する私の答弁は日本政府の従来の立場を変えるものではありません。この点をさまざまなレベルで中国、及び国際社会に対して粘り強く説明していく考えです」

また、衆議院解散についても言及しました。

高市首相「政治の安定なくして、力強い経済政策も力強い外交安全保障も推進していくことはできない。目の前でやらなきゃいけないことが山ほど控えておりますので、解散については考えている暇はございません」