

「ROKU〈六〉SAKURA BLOOM EDITION」

サントリーは、サントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉SAKURA BLOOM EDITION」を来年2月10日から数量限定で発売する。

2017年に誕生した「ROKU〈六〉」ブランドは、日本の四季が生んだ6種の和素材（桜花、桜葉、煎茶、玉露、山椒、柚子）と伝統的なジンの8種（ジュニパーベリー、コリアンダーシード、アンジェリカルート、アンジェリカシード、カルダモンシード、シナモン、ビターオレンジピール、レモンピール）のボタニカル（草根木皮（そうこんもくひ））を使用した、複層的で繊細かつスムースな味わいが特長のジャパニーズクラフトジン。約60カ国（2024年末時点）で取り扱われて、海外の販売数量が約9割を占める、世界のプレミアムジンランキングで第2位（2024年販売数量 IWSR2025データから（平均売価30米ドル以上銘柄））のグローバルブランドに成長。日本国内でも今年1〜11月の販売数量は対前年112％と好調に推移している。

今回、四季に寄り添う限定品として「同 SAKURA BLOOM EDITION」を発売するとともに、より気軽に楽しめる200mlサイズを展開することで、消費者接点のさらなる拡大を図る。

「ROKU〈六〉SAKURA BLOOM EDITION」の中味は、「ROKU〈六〉」の味わいの特長である、和素材由来の繊細なバランスはそのままに、桜花・桜葉の原料酒を複数ブレンドした。まるで桜餅のような上品で甘い香り、桜のやさしい甘さやまろやかな口当たりを楽しめる。

パッケージは、儚くも美しい桜をイメージした繊細で上質なデザインをベースに、春風に舞う花びらのイラストをあしらい、華やかさを表現した。

今年9月、「第30回インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ISC：International Spirits Challenge2025）」において「ROKU〈六〉」がジン部門での最高賞トロフィー（Trophy）を受賞した。繊細で調和された味わいを高く評価されている。

また11月には、「ROKU〈六〉」の原料酒をつくっているサントリー大阪工場「スピリッツ・リキュール工房」が「インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション（The International Wine ＆ Spirit Competition）2025」の授賞式において、スピリッツ部門「リキュール・プロデューサー・トロフィー（Liqueur Producer Trophy）」を日本の工場として初めて受賞した。

［小売価格］

700ml：5400円

200ml：1600円

（すべて税別）

［発売日］2026年2月10日（火）

サントリー＝https://www.suntory.co.jp/wnb/rokugin