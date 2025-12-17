国民的大ヒット曲「部屋とワイシャツと私」で知られるシンガー・ソングライターの平松愛理が、人生初の弾き語りツアー「Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｌｉｖｅ Ｔｏｕｒ ２０２５〜初！弾き語りの旅〜」を折り返し、続く大阪、札幌公演に向けて１７日、デイリースポーツなどに後半戦への意気込みを寄せた。

今年は学生時代に組んでいた幻のバンド「ＥＲＩ ＆ ＷＡＮＤＥＲＬＡＳＴ」を３９年ぶりに再結成し、２月にライブを開催。５月には世界最大級のポップカルチャーイベント「大阪コミコン２０２５」に初出演した。６月には４年ぶりの新曲「北風と太陽〜エピローグ」をライブ会場限定シングルＣＤとしてリリース。秋には日本作曲家協会音楽祭で「部屋とワイシャツと私」がロングヒット賞を受賞した。

精力的な１年を送ってきた平松がこの１２月、新たに挑んでいるのが「人生初の“完全ワンオペ”弾き語りワンマンツアー」（平松）だ。１２日の東京・天王洲アイルＫＩＷＡ公演と１３日の福岡・ＬＩＶ ＬＡＢＯ公演は完売して終了。折り返し後は１８日の大阪・ＳＰＡＣＥ１４公演と２０日の札幌・北海道庁旧本庁舎 赤れんがホールＢ公演が控えている。札幌でのオリジナルワンマンライブは３０年ぶりとなる。

平松はやはり３０年ぶりのオリジナルワンマンライブとなった１３日の福岡公演を「アンコールでは、これまでの日々が一瞬頭をよぎり、格別な想いがあふれてきました」と振り返った。

弾き語りワンマンに臨む姿勢について「見た目以上にハードで、特にビートのある曲は一度壊して組み直す作業が必要。だからこそ『今の自分ならこう表現する』という形で、一曲一曲を丁寧にお届けしようとしています」と説明。

ファンに向けて「“弾き語り”は語る＝伝えること。何を受け取るかは、あなた次第です。寒い中、会場に足を運んでくださる皆さまに心から感謝しています。どうかこのライブの時間が、お客さまにとって２０２５年のすてきなクリスマスの記憶になりますように」とメッセージを送り、「１人でも多くの方に、今の平松愛理の弾き語りによるメッセージを受け取っていただけるよう、頑張ります！」と後半戦に向けて意気込んでいる。