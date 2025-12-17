プラスは、プリントに穴をあけずにファイリングするポケット式のクリアーファイルに、学校で定番のフラットファイルと同じデザインを施した「年組氏名クリアーファイルFF」を来年1月1日に発売する。

現在学校で生徒が使用しているクリアーファイルの多くは一般的な事務仕様で、記名欄がないことや背ラベルが破れやすいといった課題があった。

そこで、表紙と背表紙に直接記名できるクリアーファイルを開発した。ファイルには年・組・番・氏名があらかじめ印刷されているため、生徒は迷わず記名でき、ファイルを並べた際にも記名位置が美しくそろう。



「年組氏名クリアーファイルFF」

また、好評を得ているロングセラーファイル「年組氏名フラットファイル」と共通のデザインを採用しているため、フラットファイルとクリアーファイルを併用することでファイル管理を統一できる。先生の「管理のしやすさ」、生徒の「使いやすさ」の両立を実現した。

カラーはブルー、グリーン、イエロー、ピンク、ロイヤルブルー、バイオレット、オレンジの全7色。

主な製品特長は、年・組・番・氏名の記入欄が印刷されているため、生徒は迷わず記名でき、一目で誰のファイルかを判別できる。背ラベルがないため、記名できない、ラベルがはがれるといった心配もない。





「年組氏名フラットファイル」と同じデザインを採用。フラットファイルとクリアーファイルを併用することで、先生がファイル管理をしやすくなる。

識別しやすい全7色のカラーラインアップで、教科ごとにファイルの色分けが可能。

水や汚れをふき取りやすく、耐久性に優れたPP素材を使用しているため、日常使用や長期保管にも適している。

フラットファイルと同じ横幅でランドセルにすっきり収まる。生徒がプリントを持ち帰る際に便利だという。なお、ランドセルによっては入らない場合があるとのこと。

［小売価格］275円（税込）

［発売日］2026年1月1日（木）

プラス＝https://www.plus.co.jp