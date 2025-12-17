コナミスポーツは、入会者向けの新サービス「ナビシリーズ」の2商品「館内ナビ30」と「マイフィットナビ30」を来年1月4日から全国のコナミスポーツクラブ（コナミスポーツクラブ北上・船堀・米子・天草は1月以降順次導入予定）で導入を開始する。

フィットネスクラブでは、入会後「施設の利用方法が分からない」「目的に合う運動方法が分からない」などの心理的不安から、運動習慣が付く前に離脱してしまう人が一定数いるという課題があった。また、入会後6ヵ月を過ぎると運動を習慣化できる傾向になる（4月〜8月コナミスポーツ調べ）というデータから、施設利用初期のサポートが重要と判断し、同サービスの導入を決定した。



「マイフィットナビ30」体組成・体力・姿勢をチェックしてプログラムを案内

ナビシリーズとは、無料の入会者向け新サービス「ナビシリーズ」は、1回30分（実施内容によって時間が前後する場合がある）、マンツーマンのプログラムで、利用者それぞれのニーズに応じたサービスを提供し、不安なく施設を利用してもらうことを目的としている。総合型スポーツクラブのメリットを最大限に活用できるように細やかにサポートする。

ナビシリーズ「館内ナビ30」は、マンツーマンで施設を案内する。利用者の目的に合わせて施設を紹介し、利用方法を説明することで、次回利用時から安心して施設を利用してもらうことが狙いだという。

ナビシリーズ「マイフィットナビ30」は、問診・各種測定を実施し、現在の身体の状態を把握した上でそれぞれの目的に合わせた運動方法の提案を行う。

同社は今後もこのようなサービスの提供を通じてより多くの人の健康づくりに貢献していく考え。

［開始日］2026年1月4日（日）

コナミスポーツクラブ＝https://www.konami.com/sportsclub