¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤ÈÃæ¤Ë¤Ïà¥¢¥ìá¤¬¡ª¡©¡¡²£ÉÍ°¦¤Ë°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤ë¡Ö¤ªÌô¼êÄ¢¡×¤¬ÇúÃÂ¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ö²£ÉÍ½Ð¿È¤ÎÌô¶É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬À½ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿²£ÉÍ°¦°î¤ì¤ë¤ª¼êÄ¢¤Ç¤¹¡×
¡ÚÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¡¡ºêÍÛ¸®¡ßÌô¶É¤Î¤ªÌô¼êÄ¢¤ÎÃæ¿È
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿à¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºá¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯12·î10Æü¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÄ´ºÞÌô¶É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅÄÊÕÌô¶É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ªÌô¼êÄ¢¡×¤À¡£
¤½¤ÎÉ½»æ¤äÎ¢É½»æ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¸«¤¿»ö¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÉ»Ã½¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï......¡Ö¥·¥¦¥Þ¥¤¡×¤ÇÍÌ¾¤ÊºêÍÛ¸®¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¡¢¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡¡°ìÂÎ¤Ê¤¼¡¢¤ªÌô¼êÄ¢¤Ë¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¡©
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄÊÕÌô¶É¸ø¼°¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºêÍÛ¸®✖ÅÄÊÕÌô¶É¥³¥é¥Ü¤ªÌô¼êÄ¢ÃÂÀ¸✨
¥·¥¦¥Þ¥¤ÊÛÅö¤ÇÍÌ¾¤ÊºêÍÛ¸®ÍÍ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ºêÍÛ¸®¤ÈÌô¶É¤Î¥³¥é¥Ü......¤À¤È¡©¡¡°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª
µ¼Ô¤Ï16Æü¡¢ÅÄÊÕÌô¶É¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤â¥·¥¦¥Þ¥¤ÊÛÅö¤¬¡ª¡©
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±¼ÒÀ®Ä¹ÀïÎ¬¼¼Ä¹¤Îº´Æ£Ä¾¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¼êÄ¢¤òºî¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÌô¼êÄ¢¤Ï³§ÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²»þ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»æÇÞÂÎ¤ËÍê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»æÇÞÂÎ¤äÅÅ»Ò¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤ªÌô¼êÄ¢¤Î½ÅÍ×À¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªÌô¼êÄ¢¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¯¥³¥é¥Ü¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Êº´Æ£Ä¾¼ù¤µ¤ó¡Ë
º´Æ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºêÍÛ¸®¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿B¥ê¡¼¥°¤ÎB£±¥¯¥é¥Ö¡Ö²£ÉÍ¥Ó¡¼¡¦¥³¥ë¥»¥¢¡¼¥º¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢»ä¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ËºêÍÛ¸®ÍÍ¤ÎÌîÊÂ¼ÒÄ¹¤È²£ÉÍÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤´±ï¤«¤é¤´ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²£ÉÍ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇÊÀ¼Ò¤È¤â²÷¤¯Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Êº´Æ£Ä¾¼ù¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²£ÉÍ°¦¡×¤Ë°î¤ì¤¿ºêÍÛ¸®¥³¥é¥Ü¤Î¤ªÌô¼ê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍß¤·¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×
¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÌô¼êÄ¢¤¤¤¤¤Ê¤¢¡ª»È¤¤¤¿¤¤¡Á¡×
¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ãæ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈºêÍÛ¸®»ÅÍÍ¡£
¥·¥¦¥Þ¥¤ÊÛÅö¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¡¢Ãæ¿È¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
½èÊýÌô¤ò¤â¤é¤¦ÅÙ¤Ë¥·¥¦¥Þ¥¤¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊºêÍÛ¸®¥³¥é¥Ü¤Î¤ªÌô¼êÄ¢¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎÅÄÊÕÌô¶ÉÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¡¢½èÊý¤»¤ó¤ò»ý»²¤¹¤ì¤ÐÌµÎÁ¤ÇÌã¤¨¤ë¡£
ÇÛÉÛ¤Ï1¿Í1ºý¤Î¤ß¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÇÛÉÛ´ü´Ö¤â¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¡£