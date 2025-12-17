【U-NEXT BOXING.4】ユーリ阿久井政悟、9ヶ月ぶりの再起戦で3R KO勝利「帰ってきました」
元WBA世界フライ級王者のユーリ阿久井政悟が17日、東京・両国国技館で開催された『U-NEXT BOXING.4』に出場。ヴィンセント・ラカール（フィリピン）と対戦し、3ラウンドに猛攻を仕掛けてKO勝利を収めた。
【動画】ユーリ阿久井政悟、Sフライ級を見据えバムとの対戦にも意欲「食いついていきたい」
試合後のユーリは、「帰ってきました。練習してきた右で、感触の良いパンチでした」と語り、会心のKO勝利に満面の笑みを浮かべた。
ユーリにとって今試合は、3月に開催された『U-NEXT BOXING.2』で寺地拳四朗と行ったWBC・WBA世界フライ級王座統一戦で敗れて以来、9ヶ月ぶりのリング。再起戦で確かな存在感を示した。
復活の一歩を踏み出したユーリは、「バージョン3.3のユーリを見せられた。3.3という中途半端な数字なので、まだ伸びしろがある」とコメント。世界王座返り咲きへ向け、新たなスタートを切った。
【動画】ユーリ阿久井政悟、Sフライ級を見据えバムとの対戦にも意欲「食いついていきたい」
試合後のユーリは、「帰ってきました。練習してきた右で、感触の良いパンチでした」と語り、会心のKO勝利に満面の笑みを浮かべた。
ユーリにとって今試合は、3月に開催された『U-NEXT BOXING.2』で寺地拳四朗と行ったWBC・WBA世界フライ級王座統一戦で敗れて以来、9ヶ月ぶりのリング。再起戦で確かな存在感を示した。
復活の一歩を踏み出したユーリは、「バージョン3.3のユーリを見せられた。3.3という中途半端な数字なので、まだ伸びしろがある」とコメント。世界王座返り咲きへ向け、新たなスタートを切った。