東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火事で、店の全ての部屋の非常用ボタンがフロントにつながらない状態だったことがわかりました。

死亡したのは松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）

続々と現場に入る捜査員。きょうも現場検証が行われています。



おととい、港区・赤坂の個室サウナ店で起きた火災。都内などで美容室を営む松田政也さん（36）と妻でネイリストの陽子さん（37）が死亡しました。

松田さん夫婦に何があったのでしょうか。

出入り口付近に折り重なるように･･･

2人はやけどを負った状態で、サウナ室の出入り口付近で折り重なるように倒れていたということです。

消防が駆けつけた際、サウナ室内の背もたれなどが黒く焦げていたといいますが、その後の捜査関係者への取材で、部屋を暖めるために使うサウナストーンにタオルが接触し、これにより発火したとみられることがわかりました。

閉じ込められていた可能性も･･･ドアノブが床に

サウナ室という「閉じられた空間」での発火。ところが、2人は部屋に閉じ込められていた可能性が。

捜査関係者によりますと、部屋のドアノブは木製で、回さないと開かない仕組みになっていましたが、2人が発見された際、内側と外側が外れ、床に落ちてしまっていたということです。2人は扉を開けられなかった可能性があるということです。

非常ボタンの“受信盤”電源入らず･･･閉じ込められたか

さらに取材を進めると、店の安全管理について疑問が…。2人は部屋に閉じ込められていた可能性があるということですが、捜査関係者への取材で、現場検証を行った結果、室内に設置された非常ボタンの受信盤の電源が入っていなかったことがわかりました。

川崎市にあるサウナ店。室内の空気を入れ換える通気口や目立つ位置に非常用ボタンが設置されています。特別に押してもらうと…

喜入友浩キャスター

「鳴りましたね」

部屋番号の欄に印がつきました。



ロウリューランド 川崎 三枝祥栄 店長

「ブザーを停止するまで必ず鳴り続けるので、対応しないといけないのは一目瞭然です」

従業員も不在･･･別個室のドアには“がたつき”

捜査関係者によりますと、出火当時も受信盤の電源が入っておらず、店の全ての部屋の非常用ボタンがフロントにつながらない状態だったということです。

さらに、捜査関係者によりますと、サウナ店の従業員は当時、事務室にいなかったということです。また、捜査員が別の個室の扉のドアノブを調べると、ガタつきがあったこともわかりました。

警視庁は今後、業務上過失致死の疑いも視野に捜査を進める方針です。